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Канада призупинила роботу свого посольства в Венесуелі

Канада призупинила роботу свого посольства в Венесуелі

Київ • УНН

 • 9383 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Канада вирішила тимчасово зупинити роботу посольства в Венесуелі в зв’язку із закінченням наприкінці червня терміну дії віз у канадських дипломатів. Про це йдеться в заяві глави МЗС Канади Христі Фріланд, передає УНН.

Вона зазначила, що канадські дипломати “більше не можуть продовжити візи при режимі” президента Венесуели Ніколаса Мадуро. “Тому у нас не залишається іншого вибору, крім як тимчасово призупинити роботу нашого посольства в Венесуелі, рішення вступає в силу негайно”, — зазначила вона.

За словами Фріланд, консульські послуги для Венесуели будуть надаватися в посольстві Канади в Колумбії.

Нагадуємо, у березні цього року, державний прапор США був знятий з флагштока на території посольства цієї країни в Каракасі. Раніше держсекретар США Майкл Помпео заявив, що всі співробітники американського диппредставництва в Венесуелі покинули країну. 

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