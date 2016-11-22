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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Канада ускорит поэтапный отказ от угольных электростанций

Киев • УНН

 • 8189 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Канада ускорит план поэтапного отказа от традиционных угольных электростанций до 2030 года, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Канада ускорит поэтапный отказ от угольных электростанций

"Наша цель сделать электричество в Канаде до 2030 на 90% безопасным", - заявила министр окружающей среды Кэтрин Маккена.

План поэтапного отказа от угольного топлива, объявленный либеральным правительством Канады, будет направлен на достижение целей Парижского соглашения по изменению климата.

Как сообщал УНН, в Марракеше принят план действий по реализации Парижского соглашения .

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