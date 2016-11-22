Канада ускорит поэтапный отказ от угольных электростанций

"Наша цель сделать электричество в Канаде до 2030 на 90% безопасным", - заявила министр окружающей среды Кэтрин Маккена.

План поэтапного отказа от угольного топлива, объявленный либеральным правительством Канады, будет направлен на достижение целей Парижского соглашения по изменению климата.

Как сообщал УНН, в Марракеше принят план действий по реализации Парижского соглашения .