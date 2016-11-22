Канада пришвидшуватиме поетапну відмову від вугільних електростанцій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Канада пришвидшуватиме план поетапної відмови від традиційних вугільних електростанцій до 2030 року, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Наша мета зробити електрику в Канаді до 2030 на 90% безпечною”, — заявила міністр навколишнього середовища Кетрін Маккена.
План поетапної відмови від вугільного палива, оголошений ліберальним урядом Канади, буде спрямований на досягнення цілей Паризької угоди щодо зміни клімату.
Як повідомляв УНН, у Маракеші ухвалено план дій з реалізації Паризької угоди.