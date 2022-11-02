Канада планирует принять 500 000 иммигрантов в 2025 году
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Канада планирует принять 500 000 иммигрантов в 2025 году, чтобы обеспечить экономическое процветание страны, заявил министр иммиграции Шон Фрейзер, передает УНН со ссылкой на Canadian Press.
Детали
Это кроме 465 000 иммигрантов, которых Канада ожидает принять в следующем году, и 400 000, прибывших в прошлом году.
Фрейзер сказал, что эти цифры необходимы для заполнения вакансий. Пока официальные лица заявили, что в Канаде, где население стареет, около миллиона вакансий.
Но будут включены и другие формы иммиграции. Количество приезжающих воссоединиться с членами семьи, которые уже находятся в Канаде, увеличится до 118 000 в 2025 году со 106 000 в 2023 году.
Число принятых беженцев немного снизится до 73 000 в 2025 году с 76 000 в 2023 году.
Несмотря на небольшое понижение, ООН похвалила Канаду за принятие беженцев.
«Агентство ООН по делам беженцев приветствует неизменную приверженность Канады расселять беженцев в рамках ее общего плана роста иммиграции», - заявил Рема Джамус Имсейс, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Канаде.
Иммигранты сейчас составляют около 23% 38-миллионного населения Канады, сообщает Canadian Press.