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Канада планує прийняти 500 000 імміігрантів у 2025 році

Канада планує прийняти 500 000 імміігрантів у 2025 році

Київ • УНН

 • 321660 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Канада планує прийняти 500 000 іммігрантів у 2025 році, щоб забезпечити економічне процвітання країни, заявив міністр імміграції Шон Фрейзер, передає УНН з посиланням на Canadian Press.

Деталі

Це окрім 465 000 іммігрантів, яких Канада очікує прийняти наступного року, та 400 000, які прибули минулого року.
Фрейзер сказав, що ці цифри необхідні для заповнення вакансій. Наразі офіційні особи заявили, що у Канаді, де населення старіє, близько мільйона вакансій.

Але буде включено й інші форми імміграції. Кількість тих, хто приїжджає возз'єднатися з членами сім'ї, які вже перебувають у Канаді, збільшиться до 118 000 у 2025 році зі 106 000 у 2023 році.

Число прийнятих біженців трохи знизиться до 73 000 у 2025 році з 76 000 у 2023 році.

Незважаючи на невелике зниження, ООН похвалила Канаду за прийняття біженців.

«Агентство ООН у справах біженців вітає незмінну прихильність Канади до розселення біженців у рамках її загального плану зростання імміграції», - заявив Рема Джамус Імсейс, представник Верховного комісара ООН у справах біженців у Канаді.

Іммігранти зараз становлять близько 23% 38-мільйонного населення Канади, повідомляє Canadian Press.

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