Канада не будет предоставлять Украине летальное оружие бесплатно

"Правительство Канады привержено Украине, но не рассматривает активно предоставления летальной поддержки Украины в форме безвозмездной передачи летального оружия от одной армии в другую", - говорится в заявлении правительства Канады.

Также в парламенте отметили, что стремятся поддержать Украину в ее опоре в гибридной войне, в частности в кибер-нападениях на государственные системы и важные части инфраструктуры, а также по вопросам распространения иностранной пропаганды и дезинформации через средства массовой информации.

Как сообщал УНН, правительство Канады на сегодняшний день не рассматривает возможность предоставления Украине безвизового режима.