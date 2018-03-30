Канада не буде надавати Україні летальну зброю безкоштовно
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Канада підтримує суверінітет і незалежніть України, але не буде надавати летальну зброю безкоштовно. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь уряду Канади на звіт Постійного комітету федерального парламенту із питань оборони.
"Уряд Канади прихильний до України, але не розглядає активно надання летальної підтримки Україні у формі безоплатної передачі летальної зброї від однієї армії до іншої", - йдеться в заяві уряду Канади.
Також у парламенті наголосили, що прагнуть підтримати Україну в її опорі у гібридній війні, зокрема щодо кібер-нападів на державні системи і важливі частини інфраструктури, а також щодо питань поширення іноземної пропаганди та дезінформації через засоби масової інформації.
Як повідомляв УНН, уряд Канади на сьогоднішній день не розглядає можливість надання українцям безвізового режиму.