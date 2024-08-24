Камышин: враг будет изучать характеристики ракеты-дрона "Паляница" по "прилетам"

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин не раскрыл деталей новой украинской ракеты-дрона "Паляница", но отметил, что враг будет изучать их технико-технические характеристики по "прилетам" в тыл. Об этом Камышин заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Больше, чем он (Зеленский - ред.) сказал, то я вам точно не скажу. Ракетная программа у него на особом контроле. Я рад, что у нас есть первые наши украинские разработки такого класса, которые начинают работать в тылу врага. А враг будет изучать их ТТХ по "прилетам" в тыл. Не возможна сильная страна без сильного войска и не возможна сильная страна без сильной оборонки. Мы видим, что наша оборонка начинает работать - сказал Камышин.

Он добавил, что в прошлом году оборонная промышленность дала 1,5% в росте ВВП, а в этом году планируется удвоить этот результат.

Наша страна должна стать арсеналом, арсеналом свободного мира. Сегодня весь свободный мир работает с нашей оборонкой. В первую очередь это компании США и Европы. Я уверен в том, что наше сотрудничество перейдет на уровень "бизнес и бизнес" и наши индустрии будут работать вместе. Мы всегда были интегрированы на Восток, нам нет больше пути в интеграции нашей оборонки на Восток, мы должны интегрироваться на Запад, в ЕС и страны НАТО - добавил Камышин.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл несколько деталей относительно новой украинской разработки ракеты-дрона "Паляница", которая быстрее украинских дальнобойных дронов и мощнее.