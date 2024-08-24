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Камишін: ворог вивчатиме характеристики ракети-дрона "Паляниця" по "прильотах"

Камишін: ворог вивчатиме характеристики ракети-дрона "Паляниця" по "прильотах"

Київ • УНН

 • 34557 перегляди

Міністр Камишін не розкрив деталей нової української ракети-дрона "Паляниця", але зазначив, що ворог вивчатиме її характеристики по "прильотах" в тил. Оборонна промисловість України інтегрується із Заходом.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін не розкрив деталей нової української ракети-дрону "Паляниця", але зазначив, що ворог вивчатиме їхні техніко-технічні характеристики по "прильотах" в тил. Про це Камишін заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Більше, ніж він (Зеленський - ред.) сказав, то я вам точно не скажу. Ракетна програма в нього на особливому контролі. Я радий, що у нас є перші наші українські розробки такого класу, які починають працювати в тилу ворога. А ворог вивчатиме їхні ТТХ по "прильотах" в тил. Не можлива сильна країна без сильного війська і не можлива сильна країна без сильної оборонки. Ми бачимо, що наша оборонка починає працювати

- сказав Камишін.

Він додав, що минулого року оборонна промисловість дала 1,5% в зростанні ВВП, а цього року планується подвоїти цей результат.

Наша країна має стати арсеналом, арсеналом вільного світу. Сьогодні весь вільний світ працює з нашою оборонкою. В першу чергу це компанії США та Європи. Я впевний в тому, що наша співпраця перейде на рівень "бізнес і бізнес" і наші індустрії працюватимуть разом. Ми завжди були інтегровані на Схід, нам немає більше шляху в інтеграції нашої оборонки на Схід, ми маємо інтегруватися на Захід, в ЄС та країни НАТО

- додав Камишін.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розкрив декілька деталей щодо нової української розробки ракети-дрона "Паляниця", яка більш швидша за за українські далекобійні дрони та потужніша.

Павло Башинський

Павло Башинський

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