Камень преткновения: Украина и Польша в исторических вопросах еще не вышли на конструктив - мешают эмоции

Украина и Польша: что сейчас происходит в исторической плоскости

"Наши премьер-министры буквально пару месяцев назад встретились, и исторические вопросы поднимались. В частности, Украина настаивает на восстановлении вандализированных могил на территории Польши, которые до сих пор не восстановлены так, как договаривались. Польша проявляет интерес к поисковым работам в Одессе, на 6-м километре, где найдено место массовых расстрелов НКВД, польская сторона имеет обоснованные предположения, что там может быть много этнических поляков. Соответственно, мы ведем переговоры на эту тему", - рассказывает Дробович.

По его словам, польская сторона ранее проводила встречу с представительством одесской городской власти по этому поводу. Среди прочих в эту группу включен и польский консул.

"Также поляки начали поисковые работы в Перемышле, на кладбище рядом с украинским военным кладбищем. У нас это такое место напряжения, потому что поляки не сообщили Украине должным образом на эту тему", - отметил глава УИНП.

С другой стороны, отмечает он, в отношения с Варшавой в этой плоскости есть и конструктивные вещи.

"Например, наш Институт выпустил в прошлом месяце первый исторический комикс нашего института о Варшавской битве. Поляки теперь к нам обращаются и просят его передать. Если будет интерес, то мы готовы его в следующем году перевести на польский", - рассказал он.

До "конструктива" еще далеко - мешают эмоции

На вопрос о том, можно ли считать, что исторические противоречия с Польшей выходят на конструктивную прямую, Дробович ответил: "Нет".

"Это все еще очень напряженная тема. И очень много в политической среде современной Польши людей, которые настроены на очень эмоциональную проработку - вообще не проработка, а эмоционирование на тему историческую, а не на конструктив. Хотя есть силы, которые (настроены - ред.) на конструктив, но, к сожалению, они не всегда оказываются мейнстримерами", - добавил он.

Справка

С точки зрения украинской дипломатии, Польша - важный союзник нашего государства в международных организациях и региональных объединениях.

Как государство-член ЕС и НАТО, Польша последовательно поддерживает евроинтеграционные и евроатлантические устремления Украины, постоянно акцентирует внимание на необходимости сохранения политики "открытых дверей" для новых стран-членов, является одним из крупнейших контрибуторов СММ ОБСЕ в Украине.

На всех международных площадках Польша осуждает российскую агрессию против Украины, занимает решительную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, отстаивает освобождения политических заключенных Кремля и последовательно поддерживает политику санкций ЕС в отношении России за оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Однако, исторические вопросы остаются полем для дискуссий между представителями двух стран. В частности, речь идет о вопросах украинских мест памяти и захоронений на территории Республики Польша.



