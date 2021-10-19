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Камінь спотикання: Україна та Польща в історичних питаннях ще не вийшли на конструктив - заважають емоції

Київ • УНН

 • 43881 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Суперечності навколо історичних питань України та Польщі ще далекі від конструктиву. Про те, як наразі проходить процес вирішення спірних моментів, УНН розповів голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Україна і Польща: що наразі відбувається в історичній площині

“Наші прем’єр-міністри буквально пару місяців тому мали зустріч, і історичні питання піднімались. Зокрема, Україна наполягає на відновленні звандалізованих могил на території Польщі, які до сих пір не відновлені так як домовлялись. Польща проявляє інтерес до пошукових робіт в Одесі, на 6-му кілометрі, де знайдено місце масових розстрілів НКВС, польська сторона має обґрунтовані припущення, що там може бути багато етнічних поляків. Відповідно, ми ведемо переговори на цю тему”, — розповідає Дробович.

З його слів, польська сторона раніше проводила зустріч з представництвом одеської міської влади з цього приводу. Серед інших у цю групу включений і польський консул.

“Також поляки почали пошукові роботи у Перемишлі, на цвинтарі поряд з українським військовим цвинтарем. У нас це таке місце напруження, тому що поляки не поінформували Україну належним чином на цю тему”, — зазначив голова УІНП.

З іншого боку, зазначає він, у відносини з Варшавою у цій площині є і конструктивні речі.

“Наприклад, наш Інститут випустив минулого місяця перший історичний комікс нашого інституту про Варшавську битву. Поляки тепер до нас звертаються і просять його передати. Якщо буде інтерес, то ми готові його в наступному році перекласти польською”, — розповів він.

До “конструктиву” ще далеко — заважають емоції

На запитання про те, чи можна вважати, що історичні суперечності з Польщою виходять на конструктивну пряму, Дробович відповів: “Ні”.

“Це все ще дуже напружена тема. І дуже багато у політичному середовищі сучасної Польщі людей, які налаштовані на дуже емоційне опрацювання — взагалі не опрацювання, а емоціонування на тему історичну, а не на конструктив. Хоча є сили, які (налаштовані — ред.) на конструктив, але, на жаль, вони не завжди опиняються мейнстрімерами”, — додав він.

Довідково

З точки зору української дипломатії, Польща — важливий союзник нашої держави у міжнародних організаціях та регіональних об’єднаннях.

Як держава-член ЄС і НАТО, Польща послідовно підтримує євроінтеграційні та євроатлантичні устремління України, постійно акцентує увагу на необхідності збереження політики “відкритих дверей” для нових країн-членів, одним з найбільших контрибуторів СММ ОБСЄ в Україні. 

На усіх міжнародних майданчиках Польща засуджує російську агресію проти України, займає рішучу позицію на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах, відстоює звільнення політичних в’язнів Кремля та послідовно підтримує політику санкцій ЄС щодо Росії за окупацію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окремих районів Донецької і Луганської областей.

Однак, історичні питання залишаються полем для дискусій між представниками двох країн. Зокрема, йдеться про питання українських місць пам’яті та поховань на території Республіки Польща.

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