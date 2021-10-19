Камінь спотикання: Україна та Польща в історичних питаннях ще не вийшли на конструктив - заважають емоції

Україна і Польща: що наразі відбувається в історичній площині

“Наші прем’єр-міністри буквально пару місяців тому мали зустріч, і історичні питання піднімались. Зокрема, Україна наполягає на відновленні звандалізованих могил на території Польщі, які до сих пір не відновлені так як домовлялись. Польща проявляє інтерес до пошукових робіт в Одесі, на 6-му кілометрі, де знайдено місце масових розстрілів НКВС, польська сторона має обґрунтовані припущення, що там може бути багато етнічних поляків. Відповідно, ми ведемо переговори на цю тему”, — розповідає Дробович.

З його слів, польська сторона раніше проводила зустріч з представництвом одеської міської влади з цього приводу. Серед інших у цю групу включений і польський консул.

“Також поляки почали пошукові роботи у Перемишлі, на цвинтарі поряд з українським військовим цвинтарем. У нас це таке місце напруження, тому що поляки не поінформували Україну належним чином на цю тему”, — зазначив голова УІНП.

З іншого боку, зазначає він, у відносини з Варшавою у цій площині є і конструктивні речі.

“Наприклад, наш Інститут випустив минулого місяця перший історичний комікс нашого інституту про Варшавську битву. Поляки тепер до нас звертаються і просять його передати. Якщо буде інтерес, то ми готові його в наступному році перекласти польською”, — розповів він.

До “конструктиву” ще далеко — заважають емоції

На запитання про те, чи можна вважати, що історичні суперечності з Польщою виходять на конструктивну пряму, Дробович відповів: “Ні”.

“Це все ще дуже напружена тема. І дуже багато у політичному середовищі сучасної Польщі людей, які налаштовані на дуже емоційне опрацювання — взагалі не опрацювання, а емоціонування на тему історичну, а не на конструктив. Хоча є сили, які (налаштовані — ред.) на конструктив, але, на жаль, вони не завжди опиняються мейнстрімерами”, — додав він.

Довідково

З точки зору української дипломатії, Польща — важливий союзник нашої держави у міжнародних організаціях та регіональних об’єднаннях.

Як держава-член ЄС і НАТО, Польща послідовно підтримує євроінтеграційні та євроатлантичні устремління України, постійно акцентує увагу на необхідності збереження політики “відкритих дверей” для нових країн-членів, одним з найбільших контрибуторів СММ ОБСЄ в Україні.

На усіх міжнародних майданчиках Польща засуджує російську агресію проти України, займає рішучу позицію на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах, відстоює звільнення політичних в’язнів Кремля та послідовно підтримує політику санкцій ЄС щодо Росії за окупацію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окремих районів Донецької і Луганської областей.



Однак, історичні питання залишаються полем для дискусій між представниками двох країн. Зокрема, йдеться про питання українських місць пам’яті та поховань на території Республіки Польща.



