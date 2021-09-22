Дуда з трибун ООН нагадав про конфлікт в Україні, про який забула "багата Північ"

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Так, польський лідер підкреслив що COVID-19 дозволив світу “легко забути про багато нещасть, які тривають в різних частинах нашої земної кулі, часто дуже близько до наших домівок”.

З його слів, під час пандемії з газет зникли повідомлення про трагедію у Сирії, а ситуація в Лівії, Ефіопії та Ємені “залишається майже непомітною” для жителів “багатої Півночі”. COVID-19 також не дозволив наблизитися до розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Цитата

“На жаль, і на кордоні з Польщею відбуваються трагічні події, про які — у мене склалося враження — людство, здається, забуло”, — заявив Дуда.

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“І все ж пандемія не зупинила війну в Україні, де з початку російської агресії загинуло понад 13 тисяч осіб, а одна держава захопила територію іншої держави. У Європі після Другої світової війни, в 21 столітті, Україна зазнала вторгнення”, — підкреслив польський лідер.

“Як відреагувала багата Північ на цю трагедію боротьби українського народу за незалежність? Це було будівництво величезного газопроводу „Північний потік-2“, по якому російський газ піде в Західну Європу, що принесе агресору ще більше мільярдів, і повна безпорадність, або навіть байдужість до того, що з цього моменту Україна знаходиться в ще більшій небезпеці”, — додав він.

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Дуда згадав, що недавно брав участь в саміті Кримської платформи в Києві, і був там “одним з небагатьох лідерів багатої Півночі”.

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“Я шукав там тих, хто побудував і схвалив будівництво газопроводу „Північний потік-2“, але не знайшов”, — сказав він.

Президент Польщі в своєму виступі також згадав ситуацію Білорусі, де “в тюрмах перебуває понад 650 осіб, в основному молоді дівчата і чоловіки, патріоти, які просто хотіли мати можливість чесно вибрати свого лідера”. Вони потрапляють до в’язниці за політичними мотивами.

Підбиваючи підсумки, він підкреслив: солідарність перед лицем пандемії, без відмови від прав людини і прав цілих народів, розвиток ООН з урахуванням верховенства міжнародного права і мужність у постановці і реалізації амбітних цілей в боротьбі за планету — таким повинен бути девіз організації.

Додамо

76-та сесія Генеральної Асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереження навколишнього середовища — паралельно відбуватиметься декілька великих міжнародних форумів з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища.

На відкритті сесії виступили Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-й сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй Абдулла Шахід, Президент Бразилії Жаір Болсонару і Президент США Джозеф Байден.

Сьогодні, 22 вересня на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй виступить Президент України Володимир Зеленський.