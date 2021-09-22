Сьогодні Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський має на меті консолідувати ще більше підтримку світу для нашої держави. Зі слів Кулеби, у Нью-Йорку Президент зустрінеться і з Генеральним секретарем ООН, і з Генеральним секретарем НАТО, і з лідерами декількох важливих держав, проведе окрему зустріч із іноземними інвесторами.