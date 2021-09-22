Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський має на меті консолідувати ще більше підтримку світу для нашої держави. Зі слів Кулеби, у Нью-Йорку Президент зустрінеться і з Генеральним секретарем ООН, і з Генеральним секретарем НАТО, і з лідерами декількох важливих держав, проведе окрему зустріч із іноземними інвесторами.
Сьогодні Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй і виступить на загальних дебатах сьогодні, 22 вересня. Про це пише УНН.
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76-та сесія Генеральної Асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереження довкілля – паралельно відбуватиметься декілька великих міжнародних форумів щодо зміни клімату та захисту навколишнього середовища.
На відкритті сесії виступили Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй Абдулла Шахід, Президент Бразилії Жаїр Болсонару та Президент США Джозеф Байден.
Нагадаємо
Зеленський в Нью-Йорку заявив, що Україна шукає рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.