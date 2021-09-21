Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Єврокомісії: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОП.
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Володимир Зеленський також подякував Євросоюзу за участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та одностайну підтримку державами — членами ЄС декларації саміту.
Президент України поінформував Урсулу фон дер Ляєн про погіршення ситуації в Криму, зокрема з огляду на чергову хвилю незаконних політично мотивованих арештів.
Глава держави порушив питання про надання сприяння у звільненні майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.
Володимир Зеленський і Президент Єврокомісії скоординували позиції в контексті підготовки до 23-го Саміту Україна — ЄС, проведення якого заплановане на 12 жовтня цього року в Києві. Глава держави наголосив, що визнання європейської перспективи та подальша інтеграція економіки України до внутрішнього ринку ЄС — серед ключових пріоритетів нашої держави.
Володимир Зеленський подякував співрозмовниці за нещодавнє рішення Європейської комісії щодо виділення другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 600 млн євро.
Президент Єврокомісії відзначила суттєвий прогрес, якого досягла Україна на шляху реформ. Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням енергетичної безпеки у Європі. Глава держави наголосив, що проект “Північний потік — 2” є передусім безпековим викликом для європейського регіону.
Президент зазначив, що Україна готова до проведення найближчим часом офіційних консультацій щодо “Північного потоку — 2”, а також інших питань, пов’язаних з монополізацією Росією газового ринку Європи.
Нагадаємо
Єврокомісія ухвалила рішення про надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро.