ЄС ухвалив рішення надати Україні другий транш макрофіну: Київ уже відреагував

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Єврокомісія ухвалила рішення про надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Президент України Володимир Зеленський у своїх Twitter встигли подякувати ЄК і віце-президенту Валдісу Домбровскісу, повідомляє УНН.

Цитата:

“Вдячний Єврокомісії та Валдісу Домбровскісу за надання Україні 600 млн євро 2-го траншу макрофінансової допомоги, який дасть нам можливість відновити економіку після COVID-19. Поглиблюємо наші відносини, продовжуємо реформи, завдяки яким зміцниться стійкість Європи”, — написав Прем’єр.

На виділення траншу відреагував також і Президент Володимир Зеленський.

“Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Українідругого траншу макрофінансової допомоги в сумі 600 млн євро. Вдячний ЄС, Урсулі фон дер Ляйен, Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19”, — наголосив Президент.

Деталі

Домбровскіс відповів українському урядовцю Денису Шмигалю, заявивши про прогрес у програмі реформ України, важливий для виплати макрофінансової допомоги. “ЄС продовжить підтримувати Україну, її суверенітет та територіальну цілісність, її роботу щодо процвітання та тіснішої інтеграції з ЄС”, — додав він.

Додамо

У серпні віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна "у широкому сенсі" виконала всі умови для отримання траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Після цього напередодні Шмигаль заявив, що Україна очікує отримати транш МВФ та макрофінансову допомогу від ЄС до кінця року. Зазначив про це під час пресконференції.

Доповнення

Європейський Союз у грудні 2020 року виплатив Україні перший транш “надзвичайної” макрофінансової допомоги у 600 млн євро. Загалом програма передбачає надання Україні макрофіну на 1,2 млрд євро.

Для отримання відповідної допомоги, як заявили тоді в ЄС, Україні треба конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги, які стосуються посилення верховенства права.

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