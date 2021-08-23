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У ЄС кажуть, Україна "у широкому сенсі" виконала умови для чергового траншу макрофіну

У ЄС кажуть, Україна "у широкому сенсі" виконала умови для чергового траншу макрофіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна "у широкому сенсі" виконала всі умови для отримання траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Про це заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем напередодні, повідомили УНН у департаменті комунікацій Секретаріату Кабміну.

Цитата:

“Україна доклала значних зусиль у виконанні умов програми макрофінансової допомоги ЄС для отримання другого траншу і, виходячи з попереднього аналізу, ці умови у широкому сенсі були виконані”, — зазначив Валдіс Домбровскіс.

Деталі

“Звичайно, для нас важливим кроком з підтримки стане виділення другого траншу макрофінансової допомоги до завершення поточної програми у вересні цього року. Україна виконала умови для його отримання”, — зазначив також і Шмигаль.

Так, за словами Прем’єра, Україна підвищила прозорість та ефективність медичних закупівель, продовжила впровадження реформи податкової та митної служб, відновила конкурсну процедуру добору на посади державної служби.

Також, як відзначив Шмигаль, здійснено низку важливих кроків з удосконалення функціонування антикорупційної інфраструктури. Продовжується робота щодо законодавчої основи для розширення повноважень приватних виконавців та спрощення доступу до цієї професії, ухвалено закон та на його основі відповідне рішення Кабміну щодо створення Бюро економічної безпеки. Також триває реформа системи корпоративного управління державними підприємствами і забезпечено покращення функціонування ринку природного газу.

Окрім того, Прем’єр зазначив, що Україною забезпечено виконання структурних “маяків” і в межах спільної з МВФ програми stand-by, які необхідні для першого перегляду програми.

“Очікуємо у вересні початку роботи місії в Україні. Усі необхідні кроки з нашого боку в цьому напрямку були зроблені”, — повідомив очільник уряду.

Доповнення

Європейський Союз у грудні 2020 року виплатив Україні перший транш “надзвичайної” макрофінансової допомоги у 600 млн євро. Загалом програма передбачає надання Україні макрофіну на 1,2 млрд євро.

Для отримання відповідної допомоги, як заявили тоді в ЄС, Україні треба конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги, які стосуються посилення верховенства права.

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