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В ЕС говорят, Украина "в широком смысле" выполнила условия для очередного транша макрофина

В ЕС говорят, Украина "в широком смысле" выполнила условия для очередного транша макрофина

Киев  •  УНН

 • 20839 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина "в широком смысле" выполнила все условия для получения транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во время встречи с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем накануне, сообщили УНН в департаменте коммуникаций Секретариата Кабмина.

Цитата:

"Украина приложила значительные усилия к выполнению условий программы макрофинансовой помощи ЕС для получения второго транша и, исходя из предварительного анализа, эти условия в широком смысле были выполнены", - отметил Валдис Домбровскис.

Детали

"Конечно, для нас важным шагом по поддержке станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила условия для его получения", - отметил также и Шмыгаль.

Так, по словам Премьера, Украина повысила прозрачность и эффективность медицинских закупок, продолжила внедрение реформы налоговой и таможенной служб, возобновила конкурсную процедуру отбора на должности государственной службы.

Также, как отметил Шмыгаль, осуществлен ряд важных шагов по совершенствованию функционирования антикоррупционной инфраструктуры. Продолжается работа по законодательной основе для расширения полномочий частных исполнителей и упрощения доступа к этой профессии, принят закон и на его основе соответствующее решение Кабмина о создании Бюро экономической безопасности. Также продолжается реформа системы корпоративного управления государственными предприятиями и обеспечено улучшение функционирования рынка природного газа.

Кроме того, Премьер отметил, что Украиной обеспечено выполнение структурных "маяков" и в рамках совместной с МВФ программы stand-by, которые необходимы для первого пересмотра программы.

"Ожидаем в сентябре начала работы миссии в Украине. Все необходимые шаги с нашей стороны в этом направлении были сделаны", - сообщил глава правительства.

Дополнение

Европейский Союз в декабре 2020 года выплатил Украине первый транш "чрезвычайной" макрофинансовой помощи в 600 млн евро. В целом программа предусматривает предоставление Украине макрофина на 1,2 млрд евро.

Для получения соответствующей помощи, как заявили тогда в ЕС, Украине нужно конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся усиления верховенства права.

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