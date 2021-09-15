ЕС принял решение выделить Украине второй транш макрофина: Киев уже отреагировал
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Еврокомиссия приняла решение о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Президент Украины Владимир Зеленский в своих Twitter успели поблагодарить ЕК и вице-президента Валдиса Домбровскиса, сообщает УНН.
Цитата:
"Благодарен Еврокомиссии и Валдису Домбровскису за предоставление Украине 600 млн евро 2-го транша макрофинансовой помощи, который даст нам возможность восстановить экономику после COVID-19. Углубляем наши отношения, продолжаем реформы, благодаря которым укрепится устойчивость Европы", - написал Премьер.
На выделение транша отреагировал также и Президент Владимир Зеленский.
"Поздравляю решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро. Благодарен ЕС, Урсуле фон дер Ляйен, Валдису Домбровскису за положительную оценку внедряемых Украиной реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19", - подчеркнул Президент.
Детали
Домбровскис ответил украинскому чиновнику Денису Шмыгалю, заявив о прогрессе в программе реформ Украины, важном для выплаты макрофинансовой помощи. "ЕС продолжит поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, ее работу по процветанию и тесной интеграции с ЕС", - добавил он.
Добавим
В августе вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина "в широком смысле" выполнила все условия для получения транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.
После этого накануне Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получить транш МВФ и макрофинансовую помощь от ЕС до конца года. Указал на это во время пресс-конференции.
Дополнение
Европейский Союз в декабре 2020 года выплатил Украине первый транш "чрезвычайной" макрофинансовой помощи в 600 млн евро. В целом программа предусматривает предоставление Украине макрофина на 1,2 млрд евро.
Для получения соответствующей помощи, как заявили тогда в ЕС, Украине нужно конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся усиления верховенства права.