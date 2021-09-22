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Дуда с трибун ООН напомнил о конфликте в Украине, о котором забыл "богатый Север"

Киев  •  УНН

 • 31617 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Пандемия коронавируса позволила легко забыть о многих бедах, которые продолжаются в разных частях земного шара, в частности о конфликте на востоке Украины. Об этом заявил президент Польши Анжей Дуда, выступая во вторник с трибуны Генассамблеи ООН, передает УНН.

Детали

Так, польский лидер подчеркнул что COVID-19 позволил миру “легко забыть о многих несчастьях, которые продолжаются в разных частях нашего земного шара, часто очень близко к нашим домам”.

С его слов, во время пандемии из газет исчезли сообщения о трагедии в Сирии, а ситуация в Ливии, Эфиопии и Йемене “остается почти незаметной” для жителей “богатого Севера”. COVID-19 также не позволил приблизиться к разрешению израильско-палестинского конфликта.

Цитата

“К сожалению, и у границы с Польшей происходят трагические события, о которых — у меня сложилось впечатление — человечество, кажется, забыло”, — заявил Дуда.

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“И все же пандемия не остановила войну в Украине, где с начала российской агрессии погибло более 13 тысяч человек, а одно государство захватило территорию другого государства. В Европе после Второй мировой войны, в 21 веке, Украина подверглась вторжению”, — подчеркнул польский лидер.

“Как отреагировал богатый Север на эту трагедию борьбы украинского народа за независимость? Это было строительство огромного газопровода „Северный поток-2“, по которому российский газ пойдет в Западную Европу, что принесет агрессору еще больше миллиардов, и полная беспомощность, или даже безразличие к тому, что с этого момента Украина находится в еще большей опасности”, — добавил он.

Детали

Дуда упомянул, что недавно участвовал в саммите Крымской платформы в Киеве, и был там “одним из немногих лидеров богатого Севера”.

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“Я искал там тех, кто построил и одобрил строительство газопровода „Северный поток-2“, но не нашел”, — сказал он.

Президент Польши в своем выступлении также упомянул ситуацию Беларуси, где “в тюрьмах находится более 650 человек, в основном молодые девушки и мужчины, патриоты, которые просто хотели иметь возможность честно выбрать своего лидера”. Они попадают в тюрьму по политическим мотивам.

Подбивая итоги, он подчеркнул: солидарность перед лицом пандемии, без отказа от прав человека и прав целых народов, развитие ООН с учетом верховенства международного права и мужество в постановке и реализации амбициозных целей в борьбе за планету — таковым должен быть девиз организации.

Добавим

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также сохранение окружающей среды — параллельно будет происходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защиты окружающей среды.

На открытии сессии выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид, Президент Бразилии Жаир Болсонару и Президент США Джозеф Байден.

Сегодня, 22 сентября на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций выступит Президент Украины Владимир Зеленский.

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