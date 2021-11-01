Камбоджа вновь открывается после того, как вакцинировала 86% населения
Киев • УНН
Киев. 1 ноября. УНН. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил, что его страна снова открылась и готова к "новому образу жизни", превзойдя цель вакцинации от COVID-19 и зафиксировав один из самых высоких показателей прививок в Азии. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Камбоджа вакцинировала почти 86% людей из 16 миллионов населения, а 300 тысяч школьников в возрасте от 5 лет должны начать вакцинацию с понедельника.
Премьер-министр Хун Сен заявил, что настало время "начинать жить".
"Отныне полное открытие страны во всех сферах и жизни с COVID-19 в новом образе жизни начинается с сегодняшнего дня", - сказал он.
Хун Сен сообщил, что правительство должно получить еще 10 миллионов доз вакцины COVID-19 для бустерных прививок.
В выходные в стране вновь открылись театры и музеи. С конца этого месяца Камбоджа также откроет три туристических объекта для вакцинированных посетителей, а карантин будет сокращен до пяти дней, в Сиануквиле и близлежащих провинциях Кох Ронг и Кох Конг.
Дополнения
В Камбодже зарегистрировано более 118 522 случаев коронавируса и 2 788 случаев смерти - подавляющее большинство в этом году. Страна является одной из беднейших в Азии.
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