Камбоджа знову відкривається після того, як вакцинувала 86% населення

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Камбоджа вакцинувала майже 86% людей з 16 мільйонів населення, а 300 тисяч школярів віком від 5 років мають почати вакцинацію з понеділка.

Прем'єр-міністр Хун Сен заявив, що настав час "починати жити".

"Відтепер повне відкриття країни у всіх сферах і життя з COVID-19 у новому способі життя починається з сьогоднішнього дня", - сказав він.

Хун Сен повідомив, що уряд має отримати ще 10 мільйонів доз вакцини COVID-19 для бустерних щеплень.

У вихідні в країні знову відкрилися театри та музеї. З кінця цього місяця Камбоджа також відкриє три туристичні об'єкти для вакцинованих відвідувачів, а карантин буде скорочено до п'яти днів у Сіануквілі та довколишніх провінціях Кох Ронг та Кох Конг.

Доповнення

У Камбоджі зареєстровано понад 118 522 випадки коронавірусу та 2 788 випадків смертей - переважна більшість цього року. Країна є однією з найбідніших в Азії.

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