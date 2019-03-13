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Калифорния вводит мораторий на смертную казнь

Калифорния вводит мораторий на смертную казнь

Киев  •  УНН

 • 10107 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Губернатор Калифорнии (США) Гэвин Ньюсом подпишет 13 марта приказ о введении моратория на смертную казнь в Калифорнии, тем самым назначив отсрочку для 737 человек, приговоренных к смертной казни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NPR.

По его словам, действие приостанавливает любые дальнейшие казни в Калифорнии, пока он является губернатором. Но при этом только избиратели могут отменить смертную казнь. В 2016 они высказались за применение смертной казни на территории штата.

В 2010 году была завершена модернизация камеры исполнения смертных приговоров в Сан-Квентине на сумму 853 000 долл., но она никогда не использовалась. Последняя казнь в Калифорнии произошла 17 января 2006 года, когда казнили 76-летнюю Кларенс Рэй Аллен. С тех пор казни не проводились.

Судебный мораторий на смертную казнь действует с февраля 2006 года, когда федеральный судья объявил протокол о смертельных инъекциях в Калифорнии неконституционным. Новый протокол выполнения находится на рассмотрении, но приказ о моратории отменит его.

В последние несколько десятилетий общественное мнение в Калифорнии о смертной казни резко изменилось. Тем не менее, в 2012 и 2016 годах калифорнийские избиратели отклонили предложение об отмене смертной казни.

Напомним, заключенный в штате Теннесси Эдмунд Загорски стал первым за пять лет осужденным в США, смертный приговор которого был приведен в исполнение через электрический стул.

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