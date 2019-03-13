Каліфорнія вводить мораторій на смертну кару

КИЇВ. 13 березня. УНН. Губернатор Каліфорнії (США) Гевін Ньюсом підпише 13 березня наказ про введення мораторію на смертну кару в Каліфорнії, тим самим призначивши відстрочку для 737 осіб, засуджених до смертної кари. Про це повідомляє УНН з посиланням на NPR.