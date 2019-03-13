Каліфорнія вводить мораторій на смертну кару
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Губернатор Каліфорнії (США) Гевін Ньюсом підпише 13 березня наказ про введення мораторію на смертну кару в Каліфорнії, тим самим призначивши відстрочку для 737 осіб, засуджених до смертної кари. Про це повідомляє УНН з посиланням на NPR.
За його словами, дія призупиняє будь-які подальші страти в Каліфорнії, поки він є губернатором. Але при цьому тільки виборці можуть скасувати смертну кару. У 2016 роцы вони висловилися за застосування смертної кари на території штату.
У 2010 році було завершено модернізацію камери виконання смертних вироків в Сан-Квентіні на суму 853 000 дол., але вона ніколи не використовувалася. Остання страта в Каліфорнії відбулася 17 січня 2006 року, коли було страчено 76-річну Кларенс Рей Аллен. З тих пір страти не проводилися.
Судовий мораторій на смертну кару діє з лютого 2006 року, коли федеральний суддя оголосив протокол про смертельні ін'єкції в Каліфорнії неконституційним. Новий протокол виконання знаходиться на розгляді, але наказ про мораторій скасує його.
В останні кілька десятиліть громадська думка в Каліфорнії про смертну кару різко змінилася. Проте, в 2012 і 2016 роках каліфорнійські виборці відхилили пропозицію про скасування смертної кари.
Нагадаємо, ув’язнений у штаті Теннессі Едмунд Загорські став першим за п’ять років засудженим у США, смертний вирок якого був приведений у виконання через електричний стілець.