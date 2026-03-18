Как выбрать витрину-холодильник для магазина или кафе?

Витрина-холодильник — это инструмент продаж, хотя и предназначена она для хранения продуктов. Обычно холодильник витрина нужна в кофейнях и кафе с зоной самообслуживания, продуктовых магазинах и пекарнях. Она формирует первое впечатление о товаре и усиливает импульсивность покупки. В компании Hold знают, как не ошибиться с выбором холодильного оборудования, и подходят к этому вопросу стратегически.

Для чего предназначены витрины-холодильники?

Основная задача — поддержание необходимого температурного режима для различных категорий товаров. В магазинах холодильные витрины обеспечивают свободный доступ к продукции, однако в кафе и кофейнях они выполняют еще и демонстрационную функцию. По данным Get Get, 75% украинцев совершают спонтанные покупки в супермаркетах благодаря эстетичной презентации товаров. Поэтому, помимо сохранения свежести, современные витрины помогают усиливать продажи, оптимизируют пространство и формируют логику маршрута покупателя.

Какие виды холодильников пользуются большим спросом?

Холодильные системы работают в плюсовом или близком к нулю температурном диапазоне. Основные виды:

гастрономические — обеспечивают хорошую обзорность, удобны в обслуживании (для мяса, колбас, рыбы);

вертикальные стеллажи — устанавливаются у стены и используются для хранения молочной продукции, фасованных товаров;

кондитерские — подходят для тортов, пирожных и выпечки, имеют усиленную подсветку для лучшей презентации товаров;

с вертикальной горкой — поддерживают температуру от -1 до +7°C.

Также существуют тепловые модели, не имеющие системы охлаждения. Преимущественно здесь хранят уже разогретые блюда или выпечку без крема и скоропортящихся ингредиентов. Стоит помнить, что на сегодняшний день наибольшим спросом пользуются именно энергоэффективные модели с современными компрессорами.

По каким критериям выбрать холодильную витрину?

Холодильник должен соответствовать типу продукции, формату торговли и условиям эксплуатации. Важные критерии:

температурный режим — среднетемпературный, низкотемпературный;

система охлаждения — статическая (для продуктов без упаковки) или динамическая (для упакованных товаров);

энергоэффективность — холодильное оборудование потребляет до 60% электроэнергии всего магазина;

интеграция в пространство — с учетом габаритов и подведенных коммуникаций;

качество комплектующих и сервисная поддержка — критическое значение имеют надежность компрессора, тип хладагента и скорость сервиса;

дизайн и подсветка — витрина должна не только охлаждать, но и продавать.

Компания "Холд" специализируется на комплексном оснащении магазинов различного формата в Украине под ключ. Преимущество сотрудничества заключается в профессиональном подходе: от анализа помещения до проектирования и монтажа холодильных систем. Доверяйте свой бизнес специалистам, чтобы быть всегда на шаг впереди конкурентов и создавайте фундамент своей будущей прибыли без рисков.

FAQ

Для чего нужна витрина-холодильник?

Такая витрина понадобится в магазинах и общепите: она помогает поддерживать свежесть продуктов и создавать приятную картинку.

Как выбрать холодильник?

При выборе витрины нужно обращать внимание на оптимальный температурный режим, систему охлаждения (статическая или динамическая) и качество компрессора.

