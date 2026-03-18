Як вибрати вітрину-холодильник для магазину або кафе?

Вітрина-холодильник — це інструмент продажів, хоча й призначена вона для зберігання продуктів. Зазвичай холодильник вітрина потрібна в кавʼярнях і кафе із зоною самообслуговування, продуктових магазинах і пекарнях. Вона формує перше враження про товар і підсилює імпульсивність покупки. У компанії Hold знають, як не помилитися з вибором холодильного обладнання, і підходять до цього питання стратегічно.

Для чого призначені вітрини-холодильники?

Основне завдання — підтримання необхідного температурного режиму для різних категорій товарів. У магазинах холодильні вітрини забезпечують вільний доступ до продукції, проте в кафе та кав’ярнях вони виконують ще й демонстраційну функцію. За даними Get Get, 75% українців роблять спонтанні покупки в супермаркетах завдяки естетичній презентації товарів. Тож крім збереження свіжості, сучасні вітрини допомагають підсилювати продажі, оптимізують простір і формують логіку маршруту покупця.

Які види холодильників мають більший попит?

Холодильні системи працюють у плюсовому або близькому до нуля температурному діапазоні. Основні види:

гастрономічні — забезпечують хорошу оглядовість, зручні в обслуговуванні (для м’яса, ковбас, риби);

вертикальні регали — встановлюються біля стіни й використовуються для зберігання молочної продукції, фасованих товарів;

кондитерські — підходять для тортів, тістечок і випічки, мають посилену підсвітку для кращої презентації товарів;

з вертикальною гіркою — утримують температуру від -1 до +7°C.

Також існують теплові моделі, що не мають системи охолодження. Переважно тут зберігають уже розігріті страви чи випічку без крему й швидкопсувних інгредієнтів. Варто пам’ятати, що на сьогодні найбільший попит мають саме енергоефективні моделі з сучасними компресорами.

За якими критеріями вибрати холодильну вітрину?

Холодильник має відповідати типу продукції, формату торгівлі та умовам експлуатації. Важливі критерії:

температурний режим — середньотемпературний, низькотемпературний;

система охолодження — статична (для продуктів без упаковки) чи динамічна (для запакованих товарів);

енергоефективність — холодильне обладнання споживає до 60% електроенергії всього магазину;

інтеграція в простір — з урахуванням габаритів і підведених комунікацій;

якість комплектуючих і сервісна підтримка — критичне значення мають надійність компресора, тип холодоагенту та швидкість сервісу;

дизайн та підсвітка — вітрина має не лише охолоджувати, а й продавати.

Компанія "Холд" спеціалізується на комплексному оснащенні магазинів різного формату в Україні під ключ. Перевага співпраці полягає у професійному підході: від аналізу приміщення до проєктування та монтажу холодильних систем. Довіряйте свій бізнес фахівцям, щоб бути завжди на крок попереду конкурентів і створюйте фундамент свого майбутнього прибутку без ризиків.

FAQ

Для чого потрібна вітрина-холодильник?

Така вітрина знадобиться в магазинах і закладах харчування: вона допомагає підтримувати свіжість продуктів і створювати приємну картинку.

Як вибрати холодильник?

Під час вибору вітрини потрібно звертати увагу на оптимальний температурний режим, систему охолодження (статична чи динамічна) та якість компресора.

