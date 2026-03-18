Як вибрати вітрину-холодильник для магазину або кафе?

Як вибрати вітрину-холодильник для магазину або кафе?

Як вибрати вітрину-холодильник для магазину або кафе?

Вітрина-холодильник — це інструмент продажів, хоча й призначена вона для зберігання продуктів. Зазвичай холодильник вітрина потрібна в кавʼярнях і кафе із зоною самообслуговування, продуктових магазинах і пекарнях. Вона формує перше враження про товар і підсилює імпульсивність покупки. У компанії Hold знають, як не помилитися з вибором холодильного обладнання, і підходять до цього питання стратегічно.

Для чого призначені вітрини-холодильники?

Основне завдання — підтримання необхідного температурного режиму для різних категорій товарів. У магазинах холодильні вітрини забезпечують вільний доступ до продукції, проте в кафе та кав’ярнях вони виконують ще й демонстраційну функцію. За даними Get Get, 75% українців роблять спонтанні покупки в супермаркетах завдяки естетичній презентації товарів. Тож крім збереження свіжості, сучасні вітрини допомагають підсилювати продажі, оптимізують простір і формують логіку маршруту покупця.

Які види холодильників мають більший попит?

Холодильні системи працюють у плюсовому або близькому до нуля температурному діапазоні. Основні види:

  • гастрономічні — забезпечують хорошу оглядовість, зручні в обслуговуванні (для м’яса, ковбас, риби);
    • вертикальні регали — встановлюються біля стіни й використовуються для зберігання молочної продукції, фасованих товарів;
      • кондитерські — підходять для тортів, тістечок і випічки, мають посилену підсвітку для кращої презентації товарів;
        • з вертикальною гіркою — утримують температуру від -1 до +7°C.

          Також існують теплові моделі, що не мають системи охолодження. Переважно тут зберігають уже розігріті страви чи випічку без крему й швидкопсувних інгредієнтів. Варто пам’ятати, що на сьогодні найбільший попит мають саме енергоефективні моделі з сучасними компресорами.

          За якими критеріями вибрати холодильну вітрину?

          Холодильник має відповідати типу продукції, формату торгівлі та умовам експлуатації. Важливі критерії:

          • температурний режим — середньотемпературний, низькотемпературний;
            • система охолодження — статична (для продуктів без упаковки) чи динамічна (для запакованих товарів);
              • енергоефективність — холодильне обладнання споживає до 60% електроенергії всього магазину;
                • інтеграція в простір — з урахуванням габаритів і підведених комунікацій;
                  • якість комплектуючих і сервісна підтримка — критичне значення мають надійність компресора, тип холодоагенту та швидкість сервісу;
                    • дизайн та підсвітка — вітрина має не лише охолоджувати, а й продавати. 

                      Компанія "Холд" спеціалізується на комплексному оснащенні магазинів різного формату в Україні під ключ. Перевага співпраці полягає у професійному підході: від аналізу приміщення до проєктування та монтажу холодильних систем. Довіряйте свій бізнес фахівцям, щоб бути завжди на крок попереду конкурентів і створюйте фундамент свого майбутнього прибутку без ризиків.

                      FAQ

                      Для чого потрібна вітрина-холодильник?

                      Така вітрина знадобиться в магазинах і закладах харчування: вона допомагає підтримувати свіжість продуктів і створювати приємну картинку.

                      Як вибрати холодильник?

                      Під час вибору вітрини потрібно звертати увагу на оптимальний температурний режим, систему охолодження (статична чи динамічна) та якість компресора.

                      Де купити вітрину-холодильник?

                      Придбати холодильну вітрину можна онлайн — на сайті Hold, що спеціалізується на обладнанні для магазинів, кафе та складських приміщень.

