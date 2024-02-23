Как украинцев наказывают за "нюдсы" и "секс-вечеринки" и сколько денег выделяют полиции на расследование "развратных" преступлений: исследование BIHUS Info

В прошлом году было возбуждено две сотни уголовных производств за "организацию мест разврата". А на расследование преступлений связанных с порно государство потратило по самым скромным подсчетам 11,5 миллионов гривен. Об этом заявляют журналисты Бигус.Инфо, передает УНН.

Эксперты подсчитали, что в 2021 году только следователи потратили за полторы тысячи открытых по распространению порно-делов не менее 85,5 тысяч рабочих часов. По самым консервативным подсчетам расходы бюджета могли составлять 11,5 миллионов гривен. Но это минимум-минимум. Ведь иногда расследование дел затягивается на месяцы. - заявила журналистка Светлана Стеценко.

Детали

Только в прошлом году по части 2 статьи 302 УК "за организацию мест разврата" на организаторов "секс-вечеринок" было открыто 200 уголовных производств. Журналисты отметили, что полицейские под прикрытием ходили на "локальные Щекавицы", чтобы собрать доказательный материал. Еще более тысячи приговоров вынесли украинцам за "нюдсы".

Реальные наказания - за "нюдсы" и "секс-вечеринки". За 2023 год за "организацию мест разврата". Да, "нюдсы" и локальные "Щекавицы" превращаются во вполне реальные уголовные производства. Экспертизы, слушания у судьи, штрафы - да вас даже могут посадить на 5 лет за то, что переслали кому-то свои же откровенные фото. - возмущаются журналисты Бигус.

Светлана Стеценко также отметила, что за участие в "оргии на Щекавице" участникам, которые переживут ядерку будет грозить до 5 лет лишения свободы.

Журналистка назвала желание государства лезть в частную жизнь граждан - пережитком "совка" (советского прошлого - ред.). И напомнила, что украинцы давно ждут принятия законопроекта о декриминализации частной жизни, который уже полгода лежит в Верховной Раде и ждет своего часа.

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