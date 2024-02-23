Як українців карають за "хтивки" і "секс-вечірки" та скільки грошей виділяють поліції на розслідування "розпустних" злочинів: дослідження BIHUS Info
Київ • УНН
Минулого року держава витратила приблизно 11,5 мільйонів гривень на розслідування 200 справ проти організаторів імовірних секс-вечірок та переслідування українців за злочини, пов'язані з "розпустою".
Минулоріч було порушено дві сотні кримінальних проваджень за "організацію місць розпусти". А на розслідування злочинів пов’язаних з порно держава витратила за найскромнішими підрахунками 11,5 мільйонів гривень. Про це заявляють журналісти Бігус.Інфо, передає УНН.
Експерти підрахували, що у 2021 році тільки слідчі витратили за півторитисячі відкритих за поширення порно-справ щонайменше 85,5 тисяч робочих годин. За найбільш консервативними підрахунками видатки бюджету могли становити 11,5 мільйонів гривень. Але це мінімум-мінімум. Адже інколи розслідування справ затягується на місяці.
Деталі
Лише минулого року за частиною 2 статті 302 ККУ "за організацію місць розпусти" на організаторів "секс-вечірок" було відкрито 200 кримінальних проваджень. Журналісти зауважили, що поліцейські під прикриттям ходили на "локальні Щекавиці", аби зібрати доказовий матеріал. Ще понад тисячу вироків винесли українцям за "хтивки".
Реальні покарання - за "хтивки" і "секс-вечірки". За 2023 рік за "організацію місць розпусти". Так, "хтивки" і локальні "Щекавиці" перетворюються на цілком реальні кримінальні провадження. Експертизи, слухання в судді, штрафи - та вас навіть можуть посадити на 5 років за те, що переслали комусь свої ж відверті фото.
Світлана Стеценко також зауважила, що за участь в "оргії на Щекавиці" учасникам, які переживуть ядерку загрожуватиме до 5 років позбавлення волі.
Журналістка назвала бажання держави лізти в приватне життя громадян – пережитком "совка" (радянського минулого – ред.). І нагадала, що українці давно чекають на ухвалення законопроекту про декриміналізацію приватного життя, який вже півроку лежить у Верховній Раді та чекає на свій час.
Декриміналізація порно. Нардеп про заробіток на платформі OnlyFans: це краще, ніж брати хабарі16.08.23, 12:39 • 2431654 перегляди