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Як українців карають за "хтивки" і "секс-вечірки" та скільки грошей виділяють поліції на розслідування "розпустних" злочинів: дослідження BIHUS Info

Київ • УНН

 • 41417 перегляди

Минулого року держава витратила приблизно 11,5 мільйонів гривень на розслідування 200 справ проти організаторів імовірних секс-вечірок та переслідування українців за злочини, пов'язані з "розпустою".

Як українців карають за "хтивки" і "секс-вечірки" та скільки грошей виділяють поліції на розслідування "розпустних" злочинів: дослідження BIHUS Info

Минулоріч було порушено дві сотні кримінальних проваджень за "організацію місць розпусти". А на розслідування злочинів пов’язаних з порно держава витратила за найскромнішими підрахунками 11,5 мільйонів гривень. Про це заявляють журналісти Бігус.Інфо, передає УНН.

Експерти підрахували, що у 2021 році тільки слідчі витратили за півторитисячі відкритих за поширення порно-справ щонайменше 85,5 тисяч робочих годин. За найбільш консервативними підрахунками видатки бюджету могли становити 11,5 мільйонів гривень. Але це мінімум-мінімум. Адже інколи розслідування справ затягується на місяці. 

– заявила журналістка Світлана Стеценко.

Деталі

Лише минулого року за частиною 2 статті 302 ККУ "за організацію місць розпусти" на організаторів "секс-вечірок" було відкрито 200 кримінальних проваджень. Журналісти зауважили, що поліцейські під прикриттям ходили на "локальні Щекавиці", аби зібрати доказовий матеріал. Ще понад тисячу вироків винесли українцям за "хтивки".

Реальні покарання - за "хтивки" і "секс-вечірки". За 2023 рік за "організацію місць розпусти". Так, "хтивки" і локальні "Щекавиці" перетворюються на цілком реальні кримінальні провадження. Експертизи, слухання в судді, штрафи - та вас навіть можуть посадити на 5 років за те, що переслали комусь свої ж відверті фото.

– обурюються журналісти Бігус.

Світлана Стеценко також зауважила, що за участь в "оргії на Щекавиці" учасникам, які переживуть ядерку загрожуватиме до 5 років позбавлення волі.

Журналістка назвала бажання держави лізти в приватне життя громадян – пережитком "совка" (радянського минулого – ред.). І нагадала, що українці давно чекають на ухвалення законопроекту про декриміналізацію приватного життя, який вже півроку лежить у Верховній Раді та чекає на свій час.

Декриміналізація порно. Нардеп про заробіток на платформі OnlyFans: це краще, ніж брати хабарі16.08.23, 12:39 • 2431654 перегляди

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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