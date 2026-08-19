Как украинцам бесплатно пройти УЗИ по электронному направлению врача - рекомендации Минздрава
Киев • УНН
Бесплатное УЗИ доступно в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ, по электронному направлению. Найти их можно на онлайн-карте или по номеру 16-77.
Украинцы могут бесплатно пройти ультразвуковое исследование (УЗИ), назначенное врачом. О том, где и как это можно сделать, сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Детали
УЗИ входит в пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Для прохождения УЗИ нужны поликлиника или диагностический центр, располагающие необходимым оборудованием и имеющие договор с Национальной службой здоровья Украины.
Для того чтобы найти ближайшее учреждение для проведения обследования, следует выполнить следующие шаги:
- Перейти в раздел "Электронная карта мест предоставления услуг по медицинской помощи" по
ссылке;
- В фильтрах слева выбрать область, общину или населённый пункт;
- В фильтрах справа в строке "Название услуги" ввести код или название услуги из электронного направления;
- После этого можно увидеть все медицинские учреждения, где можно пройти УЗИ, и их контакты;
- Позвонить в медицинское учреждение, чтобы записаться на обследование.
Также можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Оператор поможет найти ближайшие больницы, где можно получить необходимую услугу.
Для бесплатного обследования нужны электронное направление и обращение в учреждение, имеющее договор с НСЗУ. Если госпитализация происходит в плановом или экстренном порядке, все необходимые обследования, в частности и УЗИ, будут проведены в этой же больнице без электронного направления.
Напомним
В Национальной службе здоровья напомнили, как женщины могут получить бесплатную гинекологическую консультацию, включая наблюдение по беременности, анализы и обследования, обратившись в медицинские учреждения.