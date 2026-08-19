Как украинцам бесплатно пройти УЗИ по электронному направлению врача - рекомендации Минздрава

Украинцы могут бесплатно пройти ультразвуковое исследование (УЗИ), назначенное врачом. О том, где и как это можно сделать, сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Детали

УЗИ входит в пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Для прохождения УЗИ нужны поликлиника или диагностический центр, располагающие необходимым оборудованием и имеющие договор с Национальной службой здоровья Украины.

Для того чтобы найти ближайшее учреждение для проведения обследования, следует выполнить следующие шаги:

Перейти в раздел "Электронная карта мест предоставления услуг по медицинской помощи" по ссылке;

В фильтрах слева выбрать область, общину или населённый пункт;

В фильтрах справа в строке "Название услуги" ввести код или название услуги из электронного направления;

После этого можно увидеть все медицинские учреждения, где можно пройти УЗИ, и их контакты;

Позвонить в медицинское учреждение, чтобы записаться на обследование.

Также можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Оператор поможет найти ближайшие больницы, где можно получить необходимую услугу.

Для бесплатного обследования нужны электронное направление и обращение в учреждение, имеющее договор с НСЗУ. Если госпитализация происходит в плановом или экстренном порядке, все необходимые обследования, в частности и УЗИ, будут проведены в этой же больнице без электронного направления.

Напомним

В Национальной службе здоровья напомнили, как женщины могут получить бесплатную гинекологическую консультацию, включая наблюдение по беременности, анализы и обследования, обратившись в медицинские учреждения.