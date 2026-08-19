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Як українцям безоплатно пройти УЗД за е-направленням лікаря - рекомендації МОЗ

Київ • УНН

 • 3176 перегляди

Безоплатне УЗД доступне в закладах із договором НСЗУ за електронним направленням. Знайти їх можна на онлайн-карті або за номером 16-77.

Як українцям безоплатно пройти УЗД за е-направленням лікаря - рекомендації МОЗ

Українці можуть безоплатно пройти ультразвукове дослідження (УЗД), яке призначив лікар. Про те, де і як це можна зробити, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

УЗД входить до пакета "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Для проходження УЗД потрібні поліклініка або діагностичний центр, що має необхідне обладнання та договір із Національною службою здоров'я України.

Для того, щоб знайти найближчий заклад для проведення обстеження, слід виконати наступні кроки:

  • Перейти у розділ «Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги» за посиланням;
    • У фільтрах ліворуч обрати область, громаду або населений пункт;
      • У фільтрах праворуч у рядку «Назва послуги» ввести код чи назву послуги з е-направлення;
        • Після цього можна побачити всі медичні заклади, де можна пройти УЗД, і їхні контакти;
          • Зателефонувати до медичного закладу, щоб записатися на обстеження.

            Також можна зателефонувати до контактного центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор допоможе знайти найближчі лікарні, де можна отримати необхідну послугу.

            Для безоплатного обстеження потрібні електронне направлення і звернення до закладу, який має договір із НСЗУ. Якщо госпіталізація відбувається планово чи екстрено, всі необхідні обстеження, зокрема й УЗД, будуть проведені в цій самій лікарні без е-направлення.

            Нагадаємо

            У Національній службі здоров'я нагадали, як жінки можуть отримати безплатну гінекологічну консультацію, включаючи спостереження за вагітністю, аналізи та обстеження, звернувшись до медичних закладів.

            Євген Устименко

            СуспільствоЗдоров'я