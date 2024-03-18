Как противотанкисты останавливают бронированные атаки оккупантов: в ДШВ показали фото

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  105253 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  106672 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  114036 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  185385 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189326 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186931 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170278 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117681 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129538 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121784 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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15 марта 2024, 12:36  •  253450 просмотра
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12 марта 2024, 09:24  •  370812 просмотра

Как противотанкисты останавливают бронированные атаки оккупантов: в ДШВ показали фото

Украинское противотанковое ракетное подразделение своими точными ударами уничтожает колонны вражеской техники, меняя ситуацию на поле боя.

Война •   •  15188 просмотра
Как противотанкисты останавливают бронированные атаки оккупантов: в ДШВ показали фото

Украинские бадминтонисты завоевали серебро на международном турнире в Нидерландах

Украинские бадминтонисты Алексей Титов и Евгения Кантемир завоевали серебряную медаль в смешанном парном разряде на FZ FORZA Dutch International 2024.

спорт •   •  13171 просмотра
Украинские бадминтонисты завоевали серебро на международном турнире в Нидерландах

"Хостел" для уклонистов: возле границы в доме пряталось 12 мужчин

12 мужчин скрывались в заброшенном здании возле реки Днестр, планируя нелегально пересечь границу в соседнюю страну на лодке.

Общество •   •  14942 просмотра
"Хостел" для уклонистов: возле границы в доме пряталось 12 мужчин

россияне атаковали Конотоп и Сумской район, есть повреждения объектов коммунальной сферы - ОВА

18 марта враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Конотопе и Сумском районе, повредив объекты коммунальной сферы в Конотопе, сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  14779 просмотра
россияне атаковали Конотоп и Сумской район, есть повреждения объектов коммунальной сферы - ОВА

Масштабная воздушная тревога в Украине: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за того, что российский истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома "Саваслейка", создавая потенциальную ракетную угрозу.

Война •   •  14777 просмотра
Масштабная воздушная тревога в Украине: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

россияне значительно усилили атаки на Сумщину: за сутки нанесли 6 ракетных и 11 авиационных ударов, в области проходит эвакуация

россияне значительно усилили атаки на Сумскую область, нанеся 83 удара, в том числе 6 ракетных и 11 авиаударов за сутки, в области продолжается эвакуация жителей приграничных населенных пунктов.

Война •   •  15438 просмотра
россияне значительно усилили атаки на Сумщину: за сутки нанесли 6 ракетных и 11 авиационных ударов, в области проходит эвакуация

Демченко: разоблачены около 410 групп, которые обещали "помощь" в незаконном пересечении границы

За период действия военного положения украинские пограничники во взаимодействии с другими правоохранительными органами разоблачили около 410 организованных групп, которые за деньги обещали незаконное содействие в пересечении границы.

Криминал и ЧП •   •  13917 просмотра
Демченко: разоблачены около 410 групп, которые обещали "помощь" в незаконном пересечении границы

Вездеход, мотопомпы и янтарь: на Ривненщине разоблачили старателей

Полиция разоблачила нелегальных копателей янтаря на Ровенщине, изъяв вездеход, мотопомпы и камни янтаря-сырца.

Криминал и ЧП •   •  13432 просмотра
Вездеход, мотопомпы и янтарь: на Ривненщине разоблачили старателей

Аудит лесного и охотничьего хозяйства: Счетная палата обнаружила более 20 миллиардов гривен убытков

Аудит Счетной палаты обнаружил, что война, пожары и незаконная вырубка деревьев нанесли государству ущерб почти на 23 миллиарда гривен.

Общество •   •  17607 просмотра
Аудит лесного и охотничьего хозяйства: Счетная палата обнаружила более 20 миллиардов гривен убытков

С начала марта зафиксировано 2 тыс. обстрелов приграничных областей - Демченко

С начала марта россия осуществила около 2 000 обстрелов с применением различных видов оружия, в основном в Харьковской и Сумской областях, по словам спикера Государственной пограничной службы Украины.

Война •   •  14850 просмотра
С начала марта зафиксировано 2 тыс. обстрелов приграничных областей - Демченко