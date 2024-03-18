Как противотанкисты останавливают бронированные атаки оккупантов: в ДШВ показали фото

Колонны вражеской техники после встречи с подразделением ПТРК 71 отдельной егерской бригады превращаются в кучу задымленного металла, или поспешно покидают поле боя. Об этом сообщили в Службе связей с общественностью 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины и обнародовали фото, передает УНН.

В ДШВ отмечают, что каждый вид оружия требует обученного персонала, а противотанковые ракетные комплексы являются одними из самых сложных в применении типов вооружения.

"Десятки нюансов в маскировке, наведении и полете управляемой ракеты требуют высоких навыков. Противотанкисты эти навыки оттачивают постоянно, ведь каждый выстрел может полностью изменить ситуацию на поле боя", - говорится в сообщении.