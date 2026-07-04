Как правильно использовать SPF летом и защитить кожу от солнца

Лето – период активного солнца, когда кожа особенно нуждается в защите от ультрафиолетового излучения. В то же время многие люди до сих пор используют солнцезащитные средства неправильно или вообще вспоминают о них только во время отдыха на пляже. Подробнее о том, как выбрать SPF правильно, как лучше его наносить и почему это средство должно быть частью ежедневного ухода, рассказала специально для УНН дерматовенеролог, врач-косметолог, анти-эйдж эксперт Мария Борисова.

По словам врача, в летний период стоит отдавать предпочтение средствам с высоким уровнем защиты, и важно обращать внимание не только на цифру SPF, но и на спектр действия продукта.

Летом я рекомендую SPF 50. SPF 50 обеспечивает высокий уровень защиты от UVB-лучей, а главное – обращайте внимание, чтобы средство имело широкий спектр защиты (UVA + UVB). Именно UVA отвечают за фотостарение, пигментацию и разрушение коллагена – отметила Мария Борисова.

Эффективность солнцезащитного средства зависит не только от его характеристик, но и от правильности использования. Одной из самых распространенных ошибок Мария Борисова назвала нанесение недостаточного количества продукта, из-за чего уровень защиты может быть значительно ниже, чем заявлено производителем.

"Главная ошибка – наносить точечно или слишком мало средства. Для лица нужно примерно один палец. Наносите SPF за 15-20 минут до выхода на улицу, не забывая про уши, шею и зону декольте. Они тоже хотят оставаться молодыми!" – объяснила дерматовенеролог.

Особое внимание врач советует уделять выбору средства в зависимости от участка нанесения и типа кожи. Например, формулы для лица и тела могут существенно отличаться по текстуре и составу.

"Разница прежде всего в формулах. Средства для лица обычно более легкие, некомедогенные, часто содержат ухаживающие компоненты и более комфортно ощущаются на коже. SPF для тела может быть более плотным и отлично работать на теле, но для лица может быть слишком тяжелым", – подчеркнула Мария Борисова.

Также важно учитывать индивидуальные особенности кожи, чтобы использование SPF было комфортным.

"Для жирной и проблемной кожи лучше выбирать легкие флюиды или спреи и обязательно некомедогенные формулы. Для сухой – кремовые текстуры с увлажняющими компонентами. Комбинированной коже обычно комфортны легкие кремы. Часто пациенты не наносят SPF, потому что он некомфортен на коже, поэтому здесь крайне важно подобрать оптимальный вариант", – подчеркнула дерматовенеролог.

Также Мария Борисова подчеркнула, что в жаркую погоду или во время активного пребывания на улице защиту необходимо обновлять чаще. Особенно это актуально для тех, кто занимается спортом, сильно потеет или проводит время у воды.

В среднем SPF нужно обновлять каждые два часа. Если вы активно потеете, плаваете или вытираете лицо полотенцем, то еще чаще. Чаще всего люди наносят слишком мало средства или не обновляют его в течение дня. Еще одна распространенная ошибка – использовать SPF только на пляже. В результате получают не только солнечные ожоги, но и пигментацию, более быстрое старение кожи и разрушение коллагена. Поэтому SPF-защита – это не про использование на пляже, а про ежедневный уход с профилактикой раннего старения в будущем – заметила Мария Борисова.

Специалистка подчеркивает, что солнцезащитный крем является не сезонной опцией для отдыха, а важным элементом ежедневного ухода, а регулярное и правильное использование SPF помогает надолго сохранить здоровье и молодость кожи.

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