Как подготовить автомобиль к весне

Зима заканчивается, и впереди тёплые дни. Это значит, что пора задуматься о том, чтобы привести автомобиль в порядок. Подготовка автомобиля к весне — это не просто смена резины, а целый комплекс работ, который поможет вам избежать неприятных сюрпризов на дороге и продлить срок службы машины. Разберём все важные этапы подготовки авто к тёплому сезону:

1. Замена шин

Первое, что нужно сделать, — сменить зимнюю резину на летнюю. Однако торопиться не стоит: специалисты рекомендуют делать это, когда температура стабильно превышает +7°C даже ночью. Пока до этого времени далеко, стоит заранее проверить состояние летних шин: если они изношены, пора задуматься о покупке новых.

2. Кузов и подвеска

Зимой на дорогах используется много химических реагентов, которые могут повреждать кузов и подвеску автомобиля. Поэтому важно провести тщательную мойку:

Включая днище и колёсные арки, где скапливаются грязь и реагенты.

Оценить состояние лакокрасочного покрытия и при необходимости обработать повреждённые участки антикоррозийными средствами.

Проверить антикоррозийное покрытие днища.

Продигностировать подвеску: осмотреть сайлентблоки, амортизаторы, рулевые тяги и шаровые опоры.

После мойки рекомендуется заехать на СТО для профессиональной диагностики подвески и ходовой части.

3. Проверка аккумулятора

Зимой аккумулятор работал в сложных условиях, поэтому перед весенним сезоном его нужно протестировать:

Проверить уровень заряда.

Очистить клеммы от окислов и проверить их плотность крепления.

При необходимости подзарядить или заменить.

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4. Двигатель и жидкости

Весна — отличное время для проверки технических жидкостей:

Уровень моторного масла (при необходимости заменить).

Охлаждающая жидкость — убедитесь, что она соответствует сезону.

Тормозная жидкость — если срок её службы подходит к концу, лучше заменить.

Жидкость гидроусилителя руля (если не электроусилитель).

Омывающая жидкость — зимний вариант заменить на летний.

Также проверьте состояние ремней, шлангов и соединений под капотом. Признаки подтёков или износа — повод посетить автомастерскую.

5. Система кондиционирования

Весной кондиционер снова начнёт активно использоваться, поэтому:

Проверьте его работу — поступает ли холодный воздух.

Замените салонный фильтр.

При необходимости заправьте систему фреоном.

6. Тормозная система

Весной стоит проверить:

Состояние тормозных колодок и дисков.

Тормозные шланги на наличие повреждений.

Работоспособность ручного тормоза.

Если замечены люфты, скрипы или снижение эффективности торможения, срочно обратитесь на СТО.

7. Топливная система

Некоторые специалисты рекомендуют весной промывать топливный бак и систему подачи топлива, но если ваш пробег небольшой, это не обязательно. Однако замена топливного фильтра — процедура недорогая и полезная.

8. Очистка салона и проверка оптики

Замените старые коврики на новые.

Проверьте дворники и при необходимости замените их.

Очистите фары и фонари.

Проверьте работоспособность всех лампочек.

Все перечисленные процедуры не требуют много времени, но значительно увеличат комфорт и безопасность поездок весной и летом. Помните, что в АТЛ вы найдёте все необходимые автотовары: масла, фильтры, аккумуляторы, шины и многое другое. Подготовьте автомобиль к весне заранее, и он прослужит вам дольше без неожиданных поломок.