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Як підготувати автомобіль до весни

Як підготувати автомобіль до весни

Київ • УНН

 • 28960 перегляди

Комплексний посібник із підготовки автомобіля до весняного сезону, включно із заміною шин, перевіркою всіх систем і обслуговуванням кузова. Поради з діагностики та обслуговування основних вузлів машини після зимової експлуатації.

Зима закінчується, і попереду теплі дні. Це означає, що настав час задуматися про те, щоб привести автомобіль до ладу. Підготовка автомобіля до весни - це не просто зміна гуми, а цілий комплекс робіт, який допоможе вам уникнути неприємних сюрпризів на дорозі і продовжити термін служби машини. Розберемо всі важливі етапи підготовки авто до теплого сезону:

1. Заміна шин

Перше, що потрібно зробити, - змінити зимову гуму на літню. Однак поспішати не варто: фахівці рекомендують робити це, коли температура стабільно перевищує +7°C навіть уночі. Поки до цього часу далеко, варто заздалегідь перевірити стан літніх шин: якщо вони зношені, настав час замислитися про купівлю нових.

2. Кузов і підвіска

Взимку на дорогах використовується багато хімічних реагентів, які можуть пошкоджувати кузов і підвіску автомобіля. Тому важливо провести ретельне миття:

  • Включаючи днище і колісні арки, де скупчуються бруд і реагенти.
  • Оцінити стан лакофарбового покриття і за необхідності обробити пошкоджені ділянки антикорозійними засобами.
  • Перевірити антикорозійне покриття днища.
  • Продіагностувати підвіску: оглянути сайлентблоки, амортизатори, рульові тяги і кульові опори.

Після мийки рекомендується заїхати на СТО для професійної діагностики підвіски і ходової частини.

3. Перевірка акумулятора

Взимку акумулятор працював у складних умовах, тому перед весняним сезоном його потрібно протестувати:

  • Перевірити рівень заряду.
  • Очистити клеми від оксидів і перевірити їхню щільність кріплення.
  • За необхідності підзарядити або замінити.

У магазині автотоварів Києва та України atl.ua можна знайти нові акумулятори, а також зарядні пристрої, якщо вашій АКБ потрібне додаткове обслуговування.

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4. Двигун і рідини

Весна - чудовий час для перевірки технічних рідин:

  • Рівень моторної оливи (за необхідності замінити).
  • Охолоджувальна рідина - переконайтеся, що вона відповідає сезону.
  • Гальмівна рідина - якщо термін її служби добігає кінця, краще замінити.
  • Рідина гідропідсилювача керма (якщо не електропідсилювач).
  • Омивальна рідина - зимовий варіант замінити на літній.

Також перевірте стан ременів, шлангів і з'єднань під капотом. Ознаки патьоків або зносу - привід відвідати автомайстерню.

5. Система кондиціонування

Навесні кондиціонер знову почне активно використовуватися, тому:

  • Перевірте його роботу - чи надходить холодне повітря.
  • Замініть салонний фільтр.
  • За необхідності заправте систему фреоном.

6. Гальмівна система

Навесні варто перевірити:

  • Стан гальмівних колодок і дисків.
  • Гальмівні шланги на наявність пошкоджень.
  • Працездатність ручного гальма.

Якщо помічені люфти, скрипи або зниження ефективності гальмування, терміново зверніться на СТО.

7. Паливна система

Деякі фахівці рекомендують навесні промивати паливний бак і систему подачі палива, але якщо ваш пробіг невеликий, це не обов'язково. Однак заміна паливного фільтра - процедура недорога і корисна.

8. Очищення салону та перевірка оптики

  • Замініть старі килимки на нові.
  • Перевірте двірники і за необхідності замініть їх.
  • Очистіть фари і ліхтарі.
  • Перевірте працездатність усіх лампочок.

Усі перераховані процедури не потребують багато часу, але значно збільшать комфорт і безпеку поїздок навесні та влітку. Пам'ятайте, що в АТЛ ви знайдете всі необхідні автотовари: мастила, фільтри, акумулятори, шини та багато іншого. Підготуйте автомобіль до весни заздалегідь, і він прослужить вам довше без несподіваних поломок.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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