Як підготувати автомобіль до весни

Зима закінчується, і попереду теплі дні. Це означає, що настав час задуматися про те, щоб привести автомобіль до ладу. Підготовка автомобіля до весни - це не просто зміна гуми, а цілий комплекс робіт, який допоможе вам уникнути неприємних сюрпризів на дорозі і продовжити термін служби машини. Розберемо всі важливі етапи підготовки авто до теплого сезону:

1. Заміна шин

Перше, що потрібно зробити, - змінити зимову гуму на літню. Однак поспішати не варто: фахівці рекомендують робити це, коли температура стабільно перевищує +7°C навіть уночі. Поки до цього часу далеко, варто заздалегідь перевірити стан літніх шин: якщо вони зношені, настав час замислитися про купівлю нових.

2. Кузов і підвіска

Взимку на дорогах використовується багато хімічних реагентів, які можуть пошкоджувати кузов і підвіску автомобіля. Тому важливо провести ретельне миття:

Включаючи днище і колісні арки, де скупчуються бруд і реагенти.

Оцінити стан лакофарбового покриття і за необхідності обробити пошкоджені ділянки антикорозійними засобами.

Перевірити антикорозійне покриття днища.

Продіагностувати підвіску: оглянути сайлентблоки, амортизатори, рульові тяги і кульові опори.

Після мийки рекомендується заїхати на СТО для професійної діагностики підвіски і ходової частини.

3. Перевірка акумулятора

Взимку акумулятор працював у складних умовах, тому перед весняним сезоном його потрібно протестувати:

Перевірити рівень заряду.

Очистити клеми від оксидів і перевірити їхню щільність кріплення.

За необхідності підзарядити або замінити.

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4. Двигун і рідини

Весна - чудовий час для перевірки технічних рідин:

Рівень моторної оливи (за необхідності замінити).

Охолоджувальна рідина - переконайтеся, що вона відповідає сезону.

Гальмівна рідина - якщо термін її служби добігає кінця, краще замінити.

Рідина гідропідсилювача керма (якщо не електропідсилювач).

Омивальна рідина - зимовий варіант замінити на літній.

Також перевірте стан ременів, шлангів і з'єднань під капотом. Ознаки патьоків або зносу - привід відвідати автомайстерню.

5. Система кондиціонування

Навесні кондиціонер знову почне активно використовуватися, тому:

Перевірте його роботу - чи надходить холодне повітря.

Замініть салонний фільтр.

За необхідності заправте систему фреоном.

6. Гальмівна система

Навесні варто перевірити:

Стан гальмівних колодок і дисків.

Гальмівні шланги на наявність пошкоджень.

Працездатність ручного гальма.

Якщо помічені люфти, скрипи або зниження ефективності гальмування, терміново зверніться на СТО.

7. Паливна система

Деякі фахівці рекомендують навесні промивати паливний бак і систему подачі палива, але якщо ваш пробіг невеликий, це не обов'язково. Однак заміна паливного фільтра - процедура недорога і корисна.

8. Очищення салону та перевірка оптики

Замініть старі килимки на нові.

Перевірте двірники і за необхідності замініть їх.

Очистіть фари і ліхтарі.

Перевірте працездатність усіх лампочок.

Усі перераховані процедури не потребують багато часу, але значно збільшать комфорт і безпеку поїздок навесні та влітку. Пам'ятайте, що в АТЛ ви знайдете всі необхідні автотовари: мастила, фільтри, акумулятори, шини та багато іншого. Підготуйте автомобіль до весни заздалегідь, і він прослужить вам довше без несподіваних поломок.