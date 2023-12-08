Как незаконно получить миллиарды, чтобы суд их сохранил. Мастер-класс от агента фсб, экс-депутата Шепелева

Бывший народный депутат Александр Шепелев, которого подозревают в государственной измене, заказных убийствах и других преступлениях, умудрился нанести Украине миллиардные убытки, грабя банковский сектор и проворачивая вместе с женой другие финансовые схемы. Несмотря на это Верховный Суд решил изменить приговор в одном из дел против него. Среди прочего, кассационная инстанция решила закрыть эпизод, который предусматривал конфискацию имущества экс-депутата. Тогда эксперты намекали на коррупционную составляющую этого дела и заказной характер решения. УНН решил рассказать о финансовом обогащении Шепелева за счет Украины.

Александр Шепелев родился в Горловке Донецкой области, поэтому свою карьеру он начал именно с Донбасса. Толчок в жизнь ему дал отчим Владимир Кузнецов, который в то время занимал высокую должность в органах тогда еще милиции и приучил к не совсем законному решению проблем. В частности он устроил Шепелева на работу в компанию "Универсал-Импекс", которая принадлежала наиболее влиятельному бизнесмену региона Юрию Лашину. В 1992 году Шепелев стал заместителем директора в этой компании, которая тогда продавала автомобили.

После того, как Лашин приобрел "Донкредитинвестбанк" для обслуживания финансовых потоков собственного бизнеса, Шепелев, как подозревают правоохранители, заказал убийство своего босса, чтобы завладеть банком. Тогда влиятельный отчим дело замял.

Шепелев превратил "Донкредитинвестбанк" в крупнейший конвертационный центр в Донецкой области. Однако позже на рынке "обнальных" услуг появился "АвтоКразбанк", который существенно демпинговал банк Шепелева. Поэтому экс-депутат решил за 40 тысяч долларов заказать убийство главу наблюдательного совета банка-конкурента Сергея Кириченко.

После того, как Шепелев решил уйти в политику, финансовые схемы с его участием сильно масштабировались. В частности, известно о том, что экс-депутат курировал "Родовид Банк" и вывел из него 40 миллионов долларов. При этом депутат пытался убить свидетеля этой грандиозной махинации - вице-президента банка Сергея Дядечко. Правоохранители даже задержали организатора и исполнителей покушения.

Эти данные подтверждаются текстом постановления Печерского районного суда Киева, который в 2014 году арестовал Шепелева.

Кроме того, другие постановления Печерского райсуда Киева свидетельствует о том, что к финансовым махинациям с "Родовид Банком" была причастна и жена Шепелева - Галина. По данным следствия, по схеме, которую организовал Александр Шепелев, его жена незаконно получала средства, причинив ущерб на сумму более 34 миллионов гривен. Ее суд отпустил под залог 6,6 миллиона гривен.

После того, как с Шепелева была снята депутатская неприкосновенность и он оказался за решеткой, он не придумал ничего лучшего, как устроить побег в россию. Для этого он давал взятки сотрудниками СИЗО для того, чтобы перевестись в больницу, откуда по аналогичной схеме сбежал из-под стражи.

По делу о взяточничестве и побеге из-под стражи Деснянский районный суд г. Киева вынес приговор, которым отправил в тюрьму на 7 лет экс-депутата Шепелева. При этом все его имущество должно было быть конфисковано. Приговор подтвердила апелляционная инстанция.

Однако при рассмотрении кассационной жалобы защитников Шепелева судьи Верховного Суда Король В.В., Маринич В.К. и Марковец А.М. изменили приговор. В частности, по их мнению, факт взяточничества не был доказан, а потому дело в этой части подлежит закрытию. Это автоматически отменило конфискацию украденного имущества Шепелевым.

Более того, судьи на основе ничем не подтвержденных документов защиты учли время, когда Шепелев находился за решеткой по другим делам, а также его якобы пребывание под стражей в россии по экстрадиционному запросу Украины. Хотя на самом деле рф отказалась выдавать Украине бывшего депутата, потому что это могло угрожать ее национальной безопасности. Таким образом суд хотел отпустить экс-депутата на свободу, потому что он якобы уже отбыл наказание.

Прокуратура подала дисциплинарное жалобу в Высший совет правосудия на коллегию судей Верховного Суда.

По автоматическому распределению, жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф, Елена Ковбий.

Шепелев, как оказалось, был ценным для россии, ведь был агентом российских спецслужб. Об этом свидетельствуют документы, написанные им собственноручно. В частности пояснительная записка директору фсб.

Также подтверждением является его активная позиция по оправданию российской агрессии и аннексии Крыма, которую он высказывал во время общения с представителями фсб.

Эксперты, опрошенные УНН, ранее ставили под сомнение объективность решения Верховного Суда, откровенно говоря о коррупционной составляющей. В частности, по мнению главы правления Фундации DEJURE Михаила Жернакова, судьи Верховного Суда могли получить денежное вознаграждение за такое решение.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно проверить добропорядочность судей, которые вынесли такое решение по делу Шепелева.

Поэтому возникает логичный вопрос, не была ли отмена конфискации активов новой возможностью для Шепелева, так сказать, решить вопрос по другим делам в судах, а также, как государство будет возвращать убытки, которые ей были нанесены деятельностью агента фсб Шепелева.