"Кадыровцы" покупают у россиян украинских военнопленных, чтобы потом обменять их на своих бойцов - The Times
Киев • УНН
российские войска торгуют украинскими военнопленными между собой на так называемом "черном рынке", а чеченские военизированные формирования активно выкупают пленных у других российских подразделений, чтобы обменять их на своих собственных пленных солдат.
российские войска между собой торгуют украинскими военнопленными на так называемом "черном рынке". Об этом The Times заявил представитель Украинского координационного штаба по вопросам лечения военнопленных Петр Яценко, передает УНН.
Детали
В частности, пленных украинцев активно скупают чеченские военизированные формирования, которые в дальнейшем пытаются обменять их на своих пленников.
Были случаи, когда наших раненых выкупали у российской армии, вывозили в Грозный (столица Чечни - ред.), а потом обменивали на своих
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Отмечается, что во время полномасштабного вторжения рф в Украину перебросили около 10 тысяч кадыровцев. Однако их участие в основном ограничилось полицейскими и материально-техническими операциями вдали от линии фронта.
В издании допускают, что именно поэтому "кадыровцы" активно скупают пленных у других подразделений россиян, ведь не могут самостоятельно участвовать в боях и захватывать пленников.
Дополнение
Издание также приводит историю одного из украинских заключенных, который попал в плен к так называемым боевикам "днр".
Мужчина получил ранение в окрестностях Авдеевки в феврале 2023 года, а когда самостоятельно прибыл на позицию Сил обороны обнаружил, что ее захватили россияне.
Сначала над ним два дня издевались военные "ДНР", а потом бойца отвезли на позиции "кадыровцев" и там сказали, что его отправят в Грозный.
Боец был удивлен, когда в Чечне к нему начали относиться относительно доброжелательно. В частности, местные врачи прооперировали его, но пришлось ампутировать раненые ноги и руки.
После выздоровления в больнице его отвезли в подвал, где его держали вместе с 60 другими украинскими заключенными, которые готовились к обмену с пятью чеченцами.
Напомним
Расследование российских СМИ выявило, что сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к жестокому обращению с украинскими военнопленными, которые содержатся в колониях на оккупированных территориях Украины.
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"Кадыровцы" покупают у россиян украинских военнопленных, чтобы потом обменять их на своих бойцов - The Times
российские войска торгуют украинскими военнопленными между собой на так называемом "черном рынке", а чеченские военизированные формирования активно выкупают пленных у других российских подразделений, чтобы обменять их на своих собственных пленных солдат.
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