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"Кадирівці" купують у росіян українських військовополонених, щоб потім обміняти їх на своїх бійців - The Times

Київ • УНН

 • 23544 перегляди

Російські війська торгують українськими військовополоненими між собою на так званому "чорному ринку", а чеченські воєнізовані формування активно викуповують полонених у інших російських підрозділів, щоб обміняти їх на своїх власних полонених солдатів.

"Кадирівці" купують у росіян українських військовополонених, щоб потім обміняти їх на своїх бійців - The Times

російські війська між собою торгують українськими військовополоненими на так званому "чорному ринку".  Про це The Times заявив речник Українського координаційного штабу з питань лікування військовополонених Петро Яценко, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, полонених українців активно скуповують чеченські воєнізовані формування, які надалі намагаються обміняти їх на своїх бранців.

Були випадки, коли наших поранених викуповували у російської армії, вивозили в  Грозний (столиця Чечні - ред.), а потім обмінювали на своїх

- розповів Яценко.

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Зазначається, що під час повномасштабного вторгнення рф до України перекинули близько 10 тисяч кадирівців. Проте їхня участь здебільшого обмежилася поліцейськими та матеріально-технічними операціями поодаль від лінії фронту.

У виданні допускають, що саме тому "кадирівці" активно скуповують полонених у інших підрозділів росіян, адже не можуть самостійно брати участь у боях і захоплювати бранців.

Доповнення

Видання також наводить історію одного з українських в'язнів, який потрапив у полон до так званих бойовиків "днр".

Чоловік отримав поранення в околицях Авдіївки в лютому 2023 року, а коли самостійно прибув на позицію Сил оборони виявив, що її захопили росіяни. 

Спочатку з нього два дні знущались військові "ДНР", а потім бійця відвезли на позиції "кадирівців" і там сказали, що його відправлять до Грозного.

Боєць був здивований, коли у Чечні до нього почали ставитись відносно доброзичливо. Зокрема, місцеві лікарі прооперували його, але довелось ампутувати поранені ноги та руки. 

Після одужання в лікарні його відвезли в підвал, де його тримали разом із 60 іншими українськими в’язнями, які готувалися до обміну з п’ятьма чеченцями. 

Нагадаємо

Розслідування російських ЗМІ виявило, що співробітники "російського Червоного Хреста" можуть бути причетні до жорстокого поводження з українськими військовополоненими, які утримуються в колоніях на окупованих територіях України.

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