"Кадирівці" купують у росіян українських військовополонених, щоб потім обміняти їх на своїх бійців - The Times
Київ • УНН
Російські війська торгують українськими військовополоненими між собою на так званому "чорному ринку", а чеченські воєнізовані формування активно викуповують полонених у інших російських підрозділів, щоб обміняти їх на своїх власних полонених солдатів.
російські війська між собою торгують українськими військовополоненими на так званому "чорному ринку". Про це The Times заявив речник Українського координаційного штабу з питань лікування військовополонених Петро Яценко, передає УНН.
Деталі
Зокрема, полонених українців активно скуповують чеченські воєнізовані формування, які надалі намагаються обміняти їх на своїх бранців.
Були випадки, коли наших поранених викуповували у російської армії, вивозили в Грозний (столиця Чечні - ред.), а потім обмінювали на своїх
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Зазначається, що під час повномасштабного вторгнення рф до України перекинули близько 10 тисяч кадирівців. Проте їхня участь здебільшого обмежилася поліцейськими та матеріально-технічними операціями поодаль від лінії фронту.
У виданні допускають, що саме тому "кадирівці" активно скуповують полонених у інших підрозділів росіян, адже не можуть самостійно брати участь у боях і захоплювати бранців.
Доповнення
Видання також наводить історію одного з українських в'язнів, який потрапив у полон до так званих бойовиків "днр".
Чоловік отримав поранення в околицях Авдіївки в лютому 2023 року, а коли самостійно прибув на позицію Сил оборони виявив, що її захопили росіяни.
Спочатку з нього два дні знущались військові "ДНР", а потім бійця відвезли на позиції "кадирівців" і там сказали, що його відправлять до Грозного.
Боєць був здивований, коли у Чечні до нього почали ставитись відносно доброзичливо. Зокрема, місцеві лікарі прооперували його, але довелось ампутувати поранені ноги та руки.
Після одужання в лікарні його відвезли в підвал, де його тримали разом із 60 іншими українськими в’язнями, які готувалися до обміну з п’ятьма чеченцями.
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