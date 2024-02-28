У рф відкрито понад 4 тис. проваджень проти українських військовополонених
Київ • УНН
Проти українських військовополонених в росії порушено понад 4 000 кримінальних справ, з яких понад 200 вже засуджено.
Відкрито понад 4 тис. кримінальних проваджень проти українських військовополонених, з них понад 200 вже засуджено у рф. Про це повідомив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
На сьогодні відкрито понад 4 тис. кримінальних проваджень проти українських військовополонених, з них понад 200 вже засуджено до різних термінів позбавлення волі у рф
Він зазначив, що це все у рф подається під маніпулятивними гаслами вчинення воєнних злочинів.
"Тобто розстріл цивільного населення, руйнування цивільного житла тощо. Україна змальовується, як монстр, який тероризує цивільне населення", - зазначив Павліченко.
Доповнення
Офіс генерального прокурора має конкретних встановлених осіб по деяким випадкам розстрілу українських військовополонених, яким найближчим часом буде оголошена підозра.