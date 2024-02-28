В рф открыто более 4 тыс. производств против украинских военнопленных
Киев • УНН
Против украинских военнопленных в России возбуждено более 4 000 уголовных дел, из которых более 200 уже осуждены.
Открыто более 4 тыс. уголовных производств против украинских военнопленных, из них более 200 уже осуждены в рф. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
На сегодня открыто более 4 тыс. уголовных производств против украинских военнопленных, из них более 200 уже приговорены к различным срокам лишения свободы в рф
Он отметил, что это все в рф подается под манипулятивными лозунгами совершения военных преступлений.
"То есть расстрел гражданского населения, разрушение гражданского жилья и тому подобное. Украина изображается, как монстр, который терроризирует гражданское население", - отметил Павличенко.
Дополнение
Офис генерального прокурора имеет конкретных установленных лиц по некоторым случаям расстрела украинских военнопленных, которым в ближайшее время будет объявлено подозрение.
В рф открыто более 4 тыс. производств против украинских военнопленных
Против украинских военнопленных в России возбуждено более 4 000 уголовных дел, из которых более 200 уже осуждены.
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