В рф открыто более 4 тыс. производств против украинских военнопленных

Открыто более 4 тыс. уголовных производств против украинских военнопленных, из них более 200 уже осуждены в рф. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

На сегодня открыто более 4 тыс. уголовных производств против украинских военнопленных, из них более 200 уже приговорены к различным срокам лишения свободы в рф - рассказал Павличенко.

Он отметил, что это все в рф подается под манипулятивными лозунгами совершения военных преступлений.

"То есть расстрел гражданского населения, разрушение гражданского жилья и тому подобное. Украина изображается, как монстр, который терроризирует гражданское население", - отметил Павличенко.

Дополнение

Офис генерального прокурора имеет конкретных установленных лиц по некоторым случаям расстрела украинских военнопленных, которым в ближайшее время будет объявлено подозрение.