Качество воздуха в Киеве вернулось к норме: безопасно ли выходить на улицу?

В Киеве нормализовалось качество воздуха, рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются, передает УНН со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

По состоянию на 14:00 22 февраля качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются - говорится в сообщении.

На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха как на правом, так и на левом берегах столицы общий индекс качества воздуха не превышает 50.

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*Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей: PM2.5 и PM10 (частицы пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), ОЗ (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.