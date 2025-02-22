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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Качество воздуха в Киеве вернулось к норме: безопасно ли выходить на улицу?

Качество воздуха в Киеве вернулось к норме: безопасно ли выходить на улицу?

Киев  •  УНН

 • 6641 просмотра

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В Киеве по состоянию на 14:00 22 февраля нормализовалось качество воздуха, индекс не превышает 50. Все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице отменены.

В Киеве нормализовалось качество воздуха, рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются, передает УНН со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

По состоянию на 14:00 22 февраля качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются 

- говорится в сообщении.

На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха как на правом, так и на левом берегах столицы общий индекс качества воздуха не превышает 50.

В Киеве ухудшилось состояние воздуха: что делать22.02.25, 10:20 • 19504 просмотра

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*Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей: PM2.5 и PM10 (частицы пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), ОЗ (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКиев
kievКиев

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