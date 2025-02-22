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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127299 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186106 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149974 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140601 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118355 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108441 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Якість повітря у Києві повернулась до норми: чи безпечно виходити на вулицю?

Якість повітря у Києві повернулась до норми: чи безпечно виходити на вулицю?

Київ • УНН

 • 57061 перегляди

У Києві станом на 14:00 22 лютого нормалізувалась якість повітря, індекс не перевищує 50. Всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовано.

У Києві нормалізувалась якість повітря, рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються, передає УНН із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Станом на 14:00 22 лютого якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються 

- йдеться у повідомленні.

На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря як на правому, так і на лівому берегах столиці загальний індекс якості повітря не перевищує 50.

У Києві погіршився стан повітря: що робити 22.02.25, 10:20 • 37521 перегляд

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*Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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