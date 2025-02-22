Якість повітря у Києві повернулась до норми: чи безпечно виходити на вулицю?
Київ • УНН
У Києві станом на 14:00 22 лютого нормалізувалась якість повітря, індекс не перевищує 50. Всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовано.
У Києві нормалізувалась якість повітря, рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються, передає УНН із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Станом на 14:00 22 лютого якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються
На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря як на правому, так і на лівому берегах столиці загальний індекс якості повітря не перевищує 50.
У Києві погіршився стан повітря: що робити 22.02.25, 10:20 • 37521 перегляд
*Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.