Кабмину в мае представят пятилетний план развития "Укрзализныци" - Е.Кравцов

“Цель, которая есть перед менеджментом („Укрзализныци“ — ред.) — до конца этого месяца представить наблюдательному совету стратегический план развития, который уже есть на сегодняшний день в финальном проекте — мы финализируем детали, и в следующем месяце он будет представлен на заседании Кабинета министров и будет проведена череда обсуждений с общественностью в отношении перспектив развития всех вертикалей, которые будут выделяться к компании, и в отношении приоритетов развития компании в целом на следующие 5 лет”, — сказал Е.Кравцов.

Как сообщал УНН, правительство оценит работу В.Балчуна после его отчета и результатов аудита "Укрзализныци".