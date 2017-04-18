Кабмину в мае представят пятилетний план развития "Укрзализныци" - Е.Кравцов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22642 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84384 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143008 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111806 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113464 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110572 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102809 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106535 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103186 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150459 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Кабмину в мае представят пятилетний план развития "Укрзализныци" - Е.Кравцов

Кабмину в мае представят пятилетний план развития "Укрзализныци" - Е.Кравцов

Киев  •  УНН

 • 11834 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. План развития компании "Укрзализныця" на ближайшие 5 лет будет представлен правительству в следующем месяце. Об этом на международной конференции "Железные дороги Украины: развитие и инвестиции" сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов, передает корреспондент УНН.

“Цель, которая есть перед менеджментом („Укрзализныци“ — ред.) — до конца этого месяца представить наблюдательному совету стратегический план развития, который уже есть на сегодняшний день в финальном проекте — мы финализируем детали, и в следующем месяце он будет представлен на заседании Кабинета министров и будет проведена череда обсуждений с общественностью в отношении перспектив развития всех вертикалей, которые будут выделяться к компании, и в отношении приоритетов развития компании в целом на следующие 5 лет”, — сказал Е.Кравцов.

Как сообщал УНН, правительство оценит работу В.Балчуна после его отчета и результатов аудита "Укрзализныци".

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