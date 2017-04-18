Кабмину в мае представят пятилетний план развития "Укрзализныци" - Е.Кравцов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. План развития компании "Укрзализныця" на ближайшие 5 лет будет представлен правительству в следующем месяце. Об этом на международной конференции "Железные дороги Украины: развитие и инвестиции" сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов, передает корреспондент УНН.
“Цель, которая есть перед менеджментом („Укрзализныци“ — ред.) — до конца этого месяца представить наблюдательному совету стратегический план развития, который уже есть на сегодняшний день в финальном проекте — мы финализируем детали, и в следующем месяце он будет представлен на заседании Кабинета министров и будет проведена череда обсуждений с общественностью в отношении перспектив развития всех вертикалей, которые будут выделяться к компании, и в отношении приоритетов развития компании в целом на следующие 5 лет”, — сказал Е.Кравцов.
Как сообщал УНН, правительство оценит работу В.Балчуна после его отчета и результатов аудита "Укрзализныци".