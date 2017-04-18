Кабміну в травні представлять п'ятирічний план розвитку "Укрзалізниці" - Є.Кравцов

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. План розвитку компанії "Укрзалізниця" на найближчі 5 років буде представлений уряду в наступному місяці. Про це на міжнародній конференції "Залізниця України: розвиток та інвестиції" повідомив перший заступник міністра інфраструктури України Євген Кравцов, передає кореспондент УНН.

"Мета, яка є перед менеджментом ("Укрзалізниці"- ред.) - до кінця цього місяця представити наглядовій раді стратегічний план розвитку, який вже є на сьогоднішній день в фінальному проекті - ми фіналізуємо деталі, і в наступному місяці він буде представлений на засіданні Кабінету міністрів і буде проведена низка обговорень з громадськістю щодо перспектив розвитку всіх вертикалей, які будуть виділятися до компанії, і щодо пріоритетів розвитку компанії в цілому на наступні 5 років", - сказав Є.Кравцов.

Як повідомляв УНН, уряд оцінить роботу В.Балчуна після його звіту і результатів аудиту "Укрзалізниці".

Українські Національні Новини

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