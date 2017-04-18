Кабміну в травні представлять п'ятирічний план розвитку "Укрзалізниці" - Є.Кравцов

"Мета, яка є перед менеджментом ("Укрзалізниці"- ред.) - до кінця цього місяця представити наглядовій раді стратегічний план розвитку, який вже є на сьогоднішній день в фінальному проекті - ми фіналізуємо деталі, і в наступному місяці він буде представлений на засіданні Кабінету міністрів і буде проведена низка обговорень з громадськістю щодо перспектив розвитку всіх вертикалей, які будуть виділятися до компанії, і щодо пріоритетів розвитку компанії в цілому на наступні 5 років", - сказав Є.Кравцов.

Як повідомляв УНН, уряд оцінить роботу В.Балчуна після його звіту і результатів аудиту "Укрзалізниці".