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“20 декабря 2022 года, Кабинет Министров Украины одобрил Стратегию внедрения гендерного равенства в сфере образования до 2030 года и утвердил операционный план по ее реализации на 2022 — 2024 годы”, — говорится в сообщении.

Эта Стратегия определяет обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в сфере образования. Целью Стратегии является также предотвращение и противодействие любой дискриминации всех участников образовательного процесса на всех уровнях образования.

Документ сосредотачивает внимание на четырех стратегических целях:

· обеспечение равных прав, уважение к человеческому достоинству и недискриминации в нормативно-правовых документах в сфере образования как один из ключевых вопросов и приоритетов в контексте евроинтеграции;

· усиление роли учебных заведений в понимании и донесении информации о равенстве, уважение человеческого достоинства, недискриминации, инклюзивности и противодействия насилию, в частности по признаку пола;

· усиление компетенции и возможности профессионального сообщества специалистов по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, расширение международного сотрудничества в направлении обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин;

· обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращение и противодействие любой дискриминации, внедрение практик инклюзивности в сфере образования как основы для преодоления последствий военных действий и послевоенного восстановления Украины.

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Эта Стратегия призвана преодолеть стереотипы по признаку пола при формировании политики в сфере образования.

“Пренебрежение различиями в условиях структурного неравенства приводит к невидимой дискриминации и невозможного решения проблемы дискриминированных групп”, — говорится в сообщении.

Вместе с тем обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин должно способствовать обеспечению всем участникам образовательного процесса в Украине равных возможностей доступа к образованию независимо от их пола или других признаков.

Добавим

В то время когда европейские страны внедряют равенство между людьми на Земле, талибы запретили афганским женщинам учиться в университетах по всей стране. Страна сталкивается с притеснениями и дискриминацией женщин.