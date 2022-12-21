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Кабмін заявив про пріоритетність впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

Кабмін заявив про пріоритетність впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

Київ • УНН

 • 516645 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Цитата

“20 грудня 2022 року, Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердив операційний план з її реалізації на 2022 — 2024 роки”, — йдеться в повідомленні.

Ця Стратегія визначає забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти. Метою Стратегії є також запобігання та протидія будь-якій дискримінації всіх учасників освітнього процесу на всіх рівнях освіти.

Документ зосереджує увагу на чотирьох стратегічних цілях:

· забезпечення рівних прав, повагу до людської гідності та недискримінації у нормативно-правових документах у сфері освіти як одне з ключових питань і пріоритетів у контексті євроінтеграції;

· посилення ролі закладів освіти у розумінні та донесенні інформації про рівність, повагу до людської гідності, недискримінації, інклюзивності та протидії насильству, зокрема за ознакою статі;

· посилення компетенції і можливості професійної спільноти фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розширення міжнародної співпраці у напрямі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

· забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія будь-якій дискримінації, впровадження практик інклюзивності у сфері освіти як основи для подолання наслідків військових дій і післявоєнної відбудови України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рівні права жінок і чоловіків: уряд схвалив стратегію до 2030 року

Ця Стратегія покликана подолати стереотипи за ознакою статі під час формування політики у сфері освіти.

“Нехтування відмінностями в умовах структурної нерівності призводить до невидимої дискримінації та неможливого розвʼязання проблеми дискримінованих груп”, — йдеться в повідомленні.

Водночас забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків повинно сприяти забезпеченню всім учасникам освітнього процесу в Україні рівних можливостей доступу до освіти незалежно від їхньої статі або інших ознак.

Додамо

У той час коли європейські країни впроваджують рівність між людьми на Землі, таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах по всій країні. Країна стикається з утисками та дискримінацією жінок.

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