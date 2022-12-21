Кабмін заявив про пріоритетність впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
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“20 грудня 2022 року, Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердив операційний план з її реалізації на 2022 — 2024 роки”, — йдеться в повідомленні.
Ця Стратегія визначає забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти. Метою Стратегії є також запобігання та протидія будь-якій дискримінації всіх учасників освітнього процесу на всіх рівнях освіти.
Документ зосереджує увагу на чотирьох стратегічних цілях:
· забезпечення рівних прав, повагу до людської гідності та недискримінації у нормативно-правових документах у сфері освіти як одне з ключових питань і пріоритетів у контексті євроінтеграції;
· посилення ролі закладів освіти у розумінні та донесенні інформації про рівність, повагу до людської гідності, недискримінації, інклюзивності та протидії насильству, зокрема за ознакою статі;
· посилення компетенції і можливості професійної спільноти фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розширення міжнародної співпраці у напрямі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
· забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія будь-якій дискримінації, впровадження практик інклюзивності у сфері освіти як основи для подолання наслідків військових дій і післявоєнної відбудови України.
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Ця Стратегія покликана подолати стереотипи за ознакою статі під час формування політики у сфері освіти.
“Нехтування відмінностями в умовах структурної нерівності призводить до невидимої дискримінації та неможливого розвʼязання проблеми дискримінованих груп”, — йдеться в повідомленні.
Водночас забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків повинно сприяти забезпеченню всім учасникам освітнього процесу в Україні рівних можливостей доступу до освіти незалежно від їхньої статі або інших ознак.
Додамо
У той час коли європейські країни впроваджують рівність між людьми на Землі, таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах по всій країні. Країна стикається з утисками та дискримінацією жінок.