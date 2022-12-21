Таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах по всій країні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Правителі Талібану в Афганістані у вівторок заборонили навчання в університетах для жінок по всій країні, оскільки жорсткі ісламісти продовжують пригнічувати право жінок на освіту та свободу.
Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.
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Попри обіцянки більш м’якого режиму, коли вони захопили владу минулого року, Талібан посилив обмеження на всі аспекти життя жінок, ігноруючи міжнародне обурення.
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“Ви всі проінформовані негайно виконати згаданий наказ про призупинення навчання жінок до подальшого повідомлення”, — йдеться в листі, надісланому всім державним і приватним університетам за підписом міністра вищої освіти Неди Мохаммад Надім.
Вашингтон засудив це рішення “найрішучішим чином”.
“Талібан повинен очікувати, що це рішення, яке суперечить зобов’язанням, які вони неодноразово і публічно брали перед своїм власним народом, призведе до конкретних витрат для них”, — сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс журналістам у Вашингтоні.
Додамо
Таліби провели першу публічну страту після приходу до влади в Афганістані.