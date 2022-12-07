Таліби провели першу публічну страту після приходу до влади в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Влада талібів у середу стратила афганця, засудженого за вбивство іншої людини, що стало першою публічною карою з того часу, як колишні повстанці захопили Афганістан минулого року, інформує УНН з посиланням на АР.
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У заяві наголошується намір нових правителів Афганістану продовжувати жорстку політику, яка проводиться з моменту захоплення країни в серпні 2021 року.
Страта відбулася в західній провінції Фарах перед сотнями глядачів та багатьма вищими посадовими особами талібів, у тому числі зі столиці Кабула, за словами Забіхулли Муджахіда, високопоставленого офіційного представника уряду талібів.
Рішення про виконання покарання було «прийнято дуже ретельно», сказав Муджахід, після затвердження трьома вищими судами країни і верховним лідером талібів муллою Хайбатуллою Ахундзадою.
Страчений чоловік на ім'я Таджмір з провінції Герат був засуджений за вбивство іншої людини п'ять років тому та крадіжку його мотоцикла та мобільного телефону. Жертва була ідентифікована як Мустафа із сусідньої провінції Фарах. Багато афганських чоловіків використовують лише одне ім'я.
Сили безпеки Талібану заарештували Таджміра після того, як сім'я жертви звинуватила його у скоєнні злочину, йдеться у заяві речника Муджахіда. У заяві не йдеться, коли стався арешт, але додається, що Таджмір нібито зізнався у вбивстві.
Доповнення
Під час попереднього правління талібів у країні наприкінці 1990-х угруповання проводило публічні страти, шмагання та закидання камінням.
Після захоплення Афганістану в 2021 році, в останні тижні виведення військ США та НАТО з країни після 20 років війни, таліби спочатку обіцяли бути більш поміркованими та враховувати права жінок та меншин.
Натомість вони обмежили права та свободи, у тому числі наклали заборону на освіту дівчаток після шостого класу. Вони також влаштували публічні покарання в різних провінціях, покаравши кількох чоловіків і жінок, звинувачених у крадіжці, позашлюбних стосунках або втечі з дому.
Талібану важко дається управління країною в умовах економічного спаду та відмови міжнародної спільноти в офіційному визнанні.