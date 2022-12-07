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Талибы провели первую публичную казнь после прихода к власти в Афганистане

Талибы провели первую публичную казнь после прихода к власти в Афганистане

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Власти талибов в среду казнили афганца, осужденного за убийство другого человека, что стало первой публичной карой с тех пор, как бывшие повстанцы захватили Афганистан в прошлом году, информирует УНН со ссылкой на АР.

Детали

В заявлении отмечается намерение новых правителей Афганистана продолжать жесткую политику, проводимую с момента захвата страны в августе 2021 года.

Казнь произошла в западной провинции Фарах перед сотнями зрителей и многими высшими должностными лицами талибов, в том числе из столицы Кабула, по словам Забихуллы Муджахида, высокопоставленного официального представителя правительства талибов.

Решение об исполнении наказания было «принято очень тщательно», сказал Муджахид, после утверждения тремя высшими судами страны и верховным лидером талибов муллой Хайбатуллой Ахундзадой.

Убитый мужчина по имени Таджмир из провинции Герат был осужден за убийство другого человека пять лет назад и кражу его мотоцикла и мобильного телефона. Жертва была идентифицирована как Мустафа из соседней провинции Фарах. Многие афганские мужчины используют только одно имя.

Силы безопасности Талибана арестовали Таджмира после того, как семья жертвы обвинила его в совершении преступления, говорится в заявлении спикера Муджахида. В заявлении не говорится о том, когда произошел арест, но добавляется, что Таджмир якобы признался в убийстве.

Дополнение

Во время предыдущего правления талибов в стране в конце 1990-х группировка проводила публичные казни, порки и заброс камнями осужденных.

После захвата Афганистана в 2021 году, в последние недели вывода войск США и НАТО из страны после 20 лет войны, талибы сначала обещали быть более умеренными и учитывать права женщин и меньшинств.

Они ограничили права и свободы, в том числе наложили запрет на образование девочек после шестого класса. Они также устроили публичные наказания в разных провинциях, наказав нескольких мужчин и женщин, обвиненных в краже, внебрачных отношениях или бегстве из дома.

Талибану тяжело дается управление страной в условиях экономического спада и отказа международного сообщества в официальном признании.

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