Талибы запретили афганским женщинам учиться в университетах по всей стране
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правители Талибана в Афганистане во вторник запретили обучение в университетах для женщин по всей стране, поскольку жесткие исламисты продолжают подавлять право женщин на образование и свободу.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.
Детали
Несмотря на обещания более м’режима, когда они захватили власть в прошлом году, Талибан усилил ограничения на все аспекты жизни женщин, игнорируя международное возмущение.
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“Вы все проинформированы немедленно выполнить упомянутый приказ о приостановлении обучения женщин к дальнейшему сообщению”, — говорится в письме, направленном всем государственным и частным университетам за подписью министра высшего образования Неды Мохаммад Надим.
Вашингтон осудил это решение “самым решительным образом”.
“Талибан должен ожидать, что это решение, противоречащее обязательствам, которые они неоднократно и публично брали перед своим собственным народом, приведет к конкретным затратам для них”, — сказал спикер Госдепартамента Нед Прайс журналистам в Вашингтоне.
Добавим
Талибы провели первую публичную казнь после прихода к власти в Афганистане.