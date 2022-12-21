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Талибы запретили афганским женщинам учиться в университетах по всей стране

Талибы запретили афганским женщинам учиться в университетах по всей стране

Киев • УНН

 • 518513 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правители Талибана в Афганистане во вторник запретили обучение в университетах для женщин по всей стране, поскольку жесткие исламисты продолжают подавлять право женщин на образование и свободу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Несмотря на обещания более м’режима, когда они захватили власть в прошлом году, Талибан усилил ограничения на все аспекты жизни женщин, игнорируя международное возмущение.

Цитата

“Вы все проинформированы немедленно выполнить упомянутый приказ о приостановлении обучения женщин к дальнейшему сообщению”, — говорится в письме, направленном всем государственным и частным университетам за подписью министра высшего образования Неды Мохаммад Надим.

Вашингтон осудил это решение “самым решительным образом”.

“Талибан должен ожидать, что это решение, противоречащее обязательствам, которые они неоднократно и публично брали перед своим собственным народом, приведет к конкретным затратам для них”, — сказал спикер Госдепартамента Нед Прайс журналистам в Вашингтоне.

Добавим

Талибы провели первую публичную казнь после прихода к власти в Афганистане.

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