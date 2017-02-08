Кабмин утвердил соглашение об отмене виз с Албанией

Отметим, что проект постановления "Об утверждении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований" был принят членами правительства без обсуждения.

Напомним, 4 ноября глава Министерства иностранных дел Украины и Албании Павел Климкин и Дитмир Бушати подписали соглашение о взаимной отмене виз.

Как сообщал УНН, Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к внедрению совместного авиапространства с Европейским Союзом.