Кабмин утвердил соглашение об отмене виз с Албанией
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Советом министров Албании о взаимной отмене визовых требований. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Отметим, что проект постановления "Об утверждении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований" был принят членами правительства без обсуждения.
Напомним, 4 ноября глава Министерства иностранных дел Украины и Албании Павел Климкин и Дитмир Бушати подписали соглашение о взаимной отмене виз.
Как сообщал УНН, Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к внедрению совместного авиапространства с Европейским Союзом.