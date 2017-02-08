Кабмін затвердив угоду про скасування віз з Албанією
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив угоду з Радою міністрів Албанії про взаємне скасування візових вимог. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Зазначимо, що проект постанови "Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Республіки Албанія про взаємне скасування візових вимог" був ухвалений членами уряду без обговорення.
Нагадаємо, 4 листопада голови Міністерств закордонних справ України та Албанії Павло Клімкін й Дітмір Бушаті підписали угоду про взаємне скасування віз.
Як повідомляв УНН, Кабмін затвердив план заходів з підготовки до запровадження спільного авіапростору з Європейським Союзом.